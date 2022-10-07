https://uz.sputniknews.ru/20221007/mejdu-rossiey-i-uzbekistanom-soxranilis-bratskie-otnosheniya--glava-spch-rf-28892451.html
Между Россией и Узбекистаном сохранились братские отношения – глава СПЧ РФ
Между Россией и Узбекистаном сохранились братские отношения – глава СПЧ РФ
Председатель СПЧ в ходе визита в Узбекистан принял участие в международной конференции.
2022-10-07T16:33+0500
2022-10-07T16:33+0500
2022-10-07T16:33+0500
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ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik. Россия и Узбекистан после развала СССР сумели сохранить братские отношения между народами, считает председатель Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев.Фадеев 3-6 октября находился с рабочим визитом в Узбекистане. По данным представительства Россотрудничества в республике, глава СПЧ в Ташкенте встретился с представителями местных организаций соотечественников, общественности и СМИ.В представительстве напомнили, что Фадеев родился в Ташкенте, здесь пошел в первый класс, учился в младшей школе.Председатель СПЧ в ходе визита в Узбекистан также принял участие в международной конференции "Человек и ценности современного мира" в Самарканде.Читайте также:Путин провел телефонный разговор с Эрдоганом - подробности
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между россией и узбекистаном сохранились братские отношения глава спч рф председатель спч в ходе визита в узбекистан принял участие в международной конференции валерий фадеев новости политика заявления
между россией и узбекистаном сохранились братские отношения глава спч рф председатель спч в ходе визита в узбекистан принял участие в международной конференции валерий фадеев новости политика заявления
Между Россией и Узбекистаном сохранились братские отношения – глава СПЧ РФ
Председатель СПЧ в ходе визита в Узбекистан принял участие в международной конференции "Человек и ценности современного мира" в Самарканде.
ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik. Россия и Узбекистан после развала СССР сумели сохранить братские отношения между народами, считает председатель Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев.
Фадеев 3-6 октября находился с рабочим визитом в Узбекистане. По данным представительства Россотрудничества в республике, глава СПЧ в Ташкенте встретился с представителями местных организаций соотечественников, общественности и СМИ.
"В нашем классе были ребята двенадцати национальностей, мы все были разными, но было у нас одно качество, одно чувство, которое называется братство. С развалом страны отношения между людьми, между новыми государствами изменились. Но в отношениях между Россией и Узбекистаном то, наше детское чувство, к счастью, сохранилось", - сказал Фадеев на встрече. Его цитирует в своем Telegram-канале представительство Россотрудничества.
В представительстве напомнили, что Фадеев родился в Ташкенте, здесь пошел в первый класс, учился в младшей школе.
Председатель СПЧ в ходе визита в Узбекистан также принял участие в международной конференции "Человек и ценности современного мира" в Самарканде.