https://uz.sputniknews.ru/20221007/mejdu-rossiey-i-uzbekistanom-soxranilis-bratskie-otnosheniya--glava-spch-rf-28892451.html

Между Россией и Узбекистаном сохранились братские отношения – глава СПЧ РФ

Между Россией и Узбекистаном сохранились братские отношения – глава СПЧ РФ

Председатель СПЧ в ходе визита в Узбекистан принял участие в международной конференции.

2022-10-07T16:33+0500

2022-10-07T16:33+0500

2022-10-07T16:33+0500

политика

россия

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik. Россия и Узбекистан после развала СССР сумели сохранить братские отношения между народами, считает председатель Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев.Фадеев 3-6 октября находился с рабочим визитом в Узбекистане. По данным представительства Россотрудничества в республике, глава СПЧ в Ташкенте встретился с представителями местных организаций соотечественников, общественности и СМИ.В представительстве напомнили, что Фадеев родился в Ташкенте, здесь пошел в первый класс, учился в младшей школе.Председатель СПЧ в ходе визита в Узбекистан также принял участие в международной конференции "Человек и ценности современного мира" в Самарканде.Читайте также:Путин провел телефонный разговор с Эрдоганом - подробности

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между россией и узбекистаном сохранились братские отношения глава спч рф председатель спч в ходе визита в узбекистан принял участие в международной конференции валерий фадеев новости политика заявления