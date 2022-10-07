https://uz.sputniknews.ru/20221007/putin-provel-telefonnyy-razgovor-s-erdoganom---podrobnosti-28901875.html
Путин провел телефонный разговор с Эрдоганом - подробности
Путин провел телефонный разговор с Эрдоганом - подробности
О том, что обсуждали президенты, читайте в материале.
2022-10-07T15:00+0500
2022-10-07T15:00+0500
2022-10-07T15:00+0500
владимир путин
россия
реджеп тайип эрдоган
переговоры
совещание
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ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik. Главы Росси и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры по телефону, сообщает РИА Новости."В ходе переговоров рассматривались вопросы развития российского-турецких отношений, а также ситуация на Украине", — говорится в сообщении.Эрдоган подчеркнул, что "Анкара готова сделать все от нее зависящее для поисков мирного решения украинского кризиса на благо всех".Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Читайте также:Президент Узбекистана отбыл в Санкт-Петербург
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путин провел телефонный разговор с эрдоганом подробности президент переговоры совещание новости политика заявления россия турция украина
путин провел телефонный разговор с эрдоганом подробности президент переговоры совещание новости политика заявления россия турция украина
Путин провел телефонный разговор с Эрдоганом - подробности
О том, что обсуждали президенты в ходе совещания, читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik.
Главы Росси и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры по телефону, сообщает РИА Новости
.
"В ходе переговоров рассматривались вопросы развития российского-турецких отношений, а также ситуация на Украине", — говорится в сообщении.
Эрдоган подчеркнул, что "Анкара готова сделать все от нее зависящее для поисков мирного решения украинского кризиса на благо всех".
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.