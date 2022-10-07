https://uz.sputniknews.ru/20221007/putin-provel-telefonnyy-razgovor-s-erdoganom---podrobnosti-28901875.html

Путин провел телефонный разговор с Эрдоганом - подробности

Путин провел телефонный разговор с Эрдоганом - подробности

О том, что обсуждали президенты, читайте в материале.

2022-10-07T15:00+0500

2022-10-07T15:00+0500

2022-10-07T15:00+0500

владимир путин

россия

реджеп тайип эрдоган

переговоры

совещание

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ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik. Главы Росси и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры по телефону, сообщает РИА Новости."В ходе переговоров рассматривались вопросы развития российского-турецких отношений, а также ситуация на Украине", — говорится в сообщении.Эрдоган подчеркнул, что "Анкара готова сделать все от нее зависящее для поисков мирного решения украинского кризиса на благо всех".Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Читайте также:Президент Узбекистана отбыл в Санкт-Петербург

россия

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