https://uz.sputniknews.ru/20221007/vsu-rasstrelyali-16-mirnyx-grajdan-v-xersonskoy-oblasti-28895702.html

ВСУ расстреляли 16 мирных граждан в Херсонской области

ВСУ расстреляли 16 мирных граждан в Херсонской области

Также одна из ракет ВСУ попала в гражданский автобус, погибли пять человек.

2022-10-07T12:54+0500

2022-10-07T12:54+0500

2022-10-07T12:54+0500

специальная военная операция россии в донбассе

украина

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ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik. Украинские военные расстреляли 16 мирных жителей в селе Великая Александровка на севере Херсонской области, сообщил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов, передает РИА Новости."Буквально поступила информация, что в Великой Александровке, про которую рассказывают, что захватили (украинские войска — Прим. ред.), у человека на глазах расстреляли 16 мирных жителей, причем взяли первых попавшихся и расстреляли. Непонятно, мужчины, женщины. У человека на глазах, он лично видел эту ситуацию", — заявил собеседник агентства.Он добавил, что Великая Александровка находится в буферной зоне на севере Херсонской области и не так давно попала под контроль ВСУ.Украинские военные сегодня также нанесли удар из РСЗО HIMARS, одна из ракет попала в гражданский автобус, погибли пять человек.Накануне сообщалось об обстреле жилого дома на проспекте Текстильщиков и ударах по Антоновскому мосту. Военные подразделения Украины постоянно наносят удары по городу и переправе, соединяющей берега реки Днепр.В ходе спецоперации российские военнослужащие взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом.Президент России Владимир Путин и руководители регионов подписали договоры 30 сентября в Кремле. Второго октября Конституционный суд признал их соответствующими Основному закону. Госдума и Совет Федерации ратифицировали договоры и приняли конституционные законы.Читайте также:Российский сапер рассказал о минах-ловушках, оставленных ВСУ в школах ЛНР — видео

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