https://uz.sputniknews.ru/20221007/vsu-rasstrelyali-16-mirnyx-grajdan-v-xersonskoy-oblasti-28895702.html
ВСУ расстреляли 16 мирных граждан в Херсонской области
ВСУ расстреляли 16 мирных граждан в Херсонской области
Также одна из ракет ВСУ попала в гражданский автобус, погибли пять человек.
2022-10-07T12:54+0500
2022-10-07T12:54+0500
2022-10-07T12:54+0500
специальная военная операция россии в донбассе
украина
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ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik. Украинские военные расстреляли 16 мирных жителей в селе Великая Александровка на севере Херсонской области, сообщил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов, передает РИА Новости."Буквально поступила информация, что в Великой Александровке, про которую рассказывают, что захватили (украинские войска — Прим. ред.), у человека на глазах расстреляли 16 мирных жителей, причем взяли первых попавшихся и расстреляли. Непонятно, мужчины, женщины. У человека на глазах, он лично видел эту ситуацию", — заявил собеседник агентства.Он добавил, что Великая Александровка находится в буферной зоне на севере Херсонской области и не так давно попала под контроль ВСУ.Украинские военные сегодня также нанесли удар из РСЗО HIMARS, одна из ракет попала в гражданский автобус, погибли пять человек.Накануне сообщалось об обстреле жилого дома на проспекте Текстильщиков и ударах по Антоновскому мосту. Военные подразделения Украины постоянно наносят удары по городу и переправе, соединяющей берега реки Днепр.В ходе спецоперации российские военнослужащие взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом.Президент России Владимир Путин и руководители регионов подписали договоры 30 сентября в Кремле. Второго октября Конституционный суд признал их соответствующими Основному закону. Госдума и Совет Федерации ратифицировали договоры и приняли конституционные законы.Читайте также:Российский сапер рассказал о минах-ловушках, оставленных ВСУ в школах ЛНР — видео
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всу расстреляли 16 мирных граждан в херсонской области украинские военные сегодня также нанесли удар из рсзо himars одна из ракет попала в гражданский автобус погибли пять человек сколько когда где кто специальная военная операция спецоперация война что происходит последние новости донбасс украина киев луганск донецк лнр днр россия путин зеленский
всу расстреляли 16 мирных граждан в херсонской области украинские военные сегодня также нанесли удар из рсзо himars одна из ракет попала в гражданский автобус погибли пять человек сколько когда где кто специальная военная операция спецоперация война что происходит последние новости донбасс украина киев луганск донецк лнр днр россия путин зеленский
ВСУ расстреляли 16 мирных граждан в Херсонской области
Украинские военные сегодня также нанесли удар из РСЗО HIMARS, одна из ракет попала в гражданский автобус, погибли пять человек.
ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik.
Украинские военные расстреляли 16 мирных жителей в селе Великая Александровка на севере Херсонской области, сообщил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов, передает РИА Новости
.
"Буквально поступила информация, что в Великой Александровке, про которую рассказывают, что захватили (украинские войска — Прим. ред.), у человека на глазах расстреляли 16 мирных жителей, причем взяли первых попавшихся и расстреляли. Непонятно, мужчины, женщины. У человека на глазах, он лично видел эту ситуацию", — заявил собеседник агентства.
Он добавил, что Великая Александровка находится в буферной зоне на севере Херсонской области и не так давно попала под контроль ВСУ.
Украинские военные сегодня также нанесли удар из РСЗО HIMARS, одна из ракет попала в гражданский автобус, погибли пять человек.
Накануне сообщалось об обстреле жилого дома на проспекте Текстильщиков и ударах по Антоновскому мосту. Военные подразделения Украины постоянно наносят удары по городу и переправе, соединяющей берега реки Днепр.
В ходе спецоперации российские военнослужащие взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом.
Президент России Владимир Путин и руководители регионов подписали договоры 30 сентября в Кремле. Второго октября Конституционный суд признал их соответствующими Основному закону. Госдума и Совет Федерации ратифицировали договоры и приняли конституционные законы.