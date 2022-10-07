Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Политика
https://uz.sputniknews.ru/20221007/prezident-uzbekistana-otbyl-v-sankt-peterburg-28891717.html
Президент Узбекистана отбыл в Санкт-Петербург
Президент Узбекистана отбыл в Санкт-Петербург
О рабочей поездке лидера республики читайте в нашем материале.
2022-10-07T10:13+0500
2022-10-07T10:17+0500
политика
шавкат мирзиёев
снг
санкт-петербург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0a/07/28891865_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_c8d871760005eca7564e9c91889b20b1.jpg
ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik. Шавкат Мирзиёев по приглашению президента Владимира Путина отбыл в Санкт-Петербург для участия в неформальной встрече глав государств Содружества Независимых Государств (СНГ). Об этом сообщили в пресс-службе президента республики.На саммите лидеры стран СНГ рассмотрят актуальные вопросы многостороннего сотрудничества и регионального взаимодействия.Читайте также:Мирзиёев наградил Путина орденом "Олий Даражали Дустлик"
санкт-петербург
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0a/07/28891865_64:0:1244:885_1920x0_80_0_0_5d9a4b61b7adf589ab35d88f6ecebf89.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
президент узбекистана отбыл в санкт петербург россия саммит снг глав государств дата новости заявления шавкат мирзиёев
президент узбекистана отбыл в санкт петербург россия саммит снг глав государств дата новости заявления шавкат мирзиёев

Президент Узбекистана отбыл в Санкт-Петербург

10:13 07.10.2022 (обновлено: 10:17 07.10.2022)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев
Шавкат Мирзиёев - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.10.2022
© Пресс-служба президента Узбекистана
Подписаться на
НовостиTelegram
О рабочей поездке лидера республики читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik. Шавкат Мирзиёев по приглашению президента Владимира Путина отбыл в Санкт-Петербург для участия в неформальной встрече глав государств Содружества Независимых Государств (СНГ).
Об этом сообщили в пресс-службе президента республики.
На саммите лидеры стран СНГ рассмотрят актуальные вопросы многостороннего сотрудничества и регионального взаимодействия.
Читайте также:
Мирзиёев наградил Путина орденом "Олий Даражали Дустлик"
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0