https://uz.sputniknews.ru/20221007/prezident-uzbekistana-otbyl-v-sankt-peterburg-28891717.html

Президент Узбекистана отбыл в Санкт-Петербург

Президент Узбекистана отбыл в Санкт-Петербург

О рабочей поездке лидера республики читайте в нашем материале.

2022-10-07T10:13+0500

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политика

шавкат мирзиёев

снг

санкт-петербург

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ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik. Шавкат Мирзиёев по приглашению президента Владимира Путина отбыл в Санкт-Петербург для участия в неформальной встрече глав государств Содружества Независимых Государств (СНГ). Об этом сообщили в пресс-службе президента республики.На саммите лидеры стран СНГ рассмотрят актуальные вопросы многостороннего сотрудничества и регионального взаимодействия.Читайте также:Мирзиёев наградил Путина орденом "Олий Даражали Дустлик"

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