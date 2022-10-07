https://uz.sputniknews.ru/20221007/prezident-uzbekistana-otbyl-v-sankt-peterburg-28891717.html
Президент Узбекистана отбыл в Санкт-Петербург
Президент Узбекистана отбыл в Санкт-Петербург
О рабочей поездке лидера республики читайте в нашем материале.
2022-10-07T10:13+0500
2022-10-07T10:13+0500
2022-10-07T10:17+0500
политика
шавкат мирзиёев
снг
санкт-петербург
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ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik. Шавкат Мирзиёев по приглашению президента Владимира Путина отбыл в Санкт-Петербург для участия в неформальной встрече глав государств Содружества Независимых Государств (СНГ). Об этом сообщили в пресс-службе президента республики.На саммите лидеры стран СНГ рассмотрят актуальные вопросы многостороннего сотрудничества и регионального взаимодействия.Читайте также:Мирзиёев наградил Путина орденом "Олий Даражали Дустлик"
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президент узбекистана отбыл в санкт петербург россия саммит снг глав государств дата новости заявления шавкат мирзиёев
президент узбекистана отбыл в санкт петербург россия саммит снг глав государств дата новости заявления шавкат мирзиёев
Президент Узбекистана отбыл в Санкт-Петербург
10:13 07.10.2022 (обновлено: 10:17 07.10.2022)
О рабочей поездке лидера республики читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik. Шавкат Мирзиёев по приглашению президента Владимира Путина отбыл в Санкт-Петербург для участия в неформальной встрече глав государств Содружества Независимых Государств (СНГ).
Об этом сообщили в пресс-службе
президента республики.
На саммите лидеры стран СНГ рассмотрят актуальные вопросы многостороннего сотрудничества и регионального взаимодействия.