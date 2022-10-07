https://uz.sputniknews.ru/20221007/shavkat-mirziyoev-predlojil-ne-toropitsya-s-popravkami-v-konstitutsiyu-strany-28899435.html

Шавкат Мирзиёев предложил не торопиться с поправками в конституцию страны

Шавкат Мирзиёев предложил не торопиться с поправками в конституцию страны

Мирзиёев оценил ход обсуждения поправок в конституцию в ходе визита в Сырдарьинскую область.

2022-10-07T13:57+0500

2022-10-07T13:57+0500

2022-10-07T13:57+0500

политика

конституция

поправки

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил не торопиться с принятием поправок в конституцию страны, чтобы согласовать все вносимые изменения.Мирзиёев в конце июня предложил провести референдум по изменениям в конституцию. Законопроект о поправках был внесен на рассмотрение в законодательную палату, одобрен в первом чтении и опубликован для всенародного обсуждения, завершившегося 1 августа. ЦИК Узбекистана приступил к подготовке референдума во второй половине года.Президент отметил, что при необходимости поправки будут "еще раз согласованы с населением", чтобы "люди приняли конституцию как свою". "Поэтому (конституционная - Прим. ред.) комиссия после 1 августа, когда завершилось обсуждение, продолжает работу… Нужно ответить людям касательно 150 тыс. предложений", - добавил Мирзиёев.Ранее глава комиссии по конституционной реформе, первый вице-спикер законодательной (нижней) палаты парламента страны Акмаль Саидов сообщал, что проект закона о поправках в конституцию Узбекистана планируется вновь внести для обсуждения в палату до конца сентября. В соответствии с законом "О референдуме", голосование может быть назначено на любой день в период от полутора до трех месяцев со дня опубликования постановлений палат парламента о референдуме.Проект закона предусматривает около 200 изменений в порядка 60 статей конституции. Среди них - пункт о продлении срока полномочий президента Узбекистана с пяти до семи лет, о запрете смертной казни, запрете выдачи гражданина страны иностранному государству. Действующая конституция, принятая в 1992 году, состоит из 128 статей. За прошедшее время в основной закон страны поправки вносились 15 раз.Из-за вносимых поправок в конституцию Узбекистана 1 июля прошла незаконная демонстрация в Нукусе, столице Каракалпакстана. По данным местных властей, была задержана группа организаторов беспорядков, которая пыталась захватить органы власти региона. Мирзиёев ввел в Каракалпакстане режим чрезвычайного положения и комендантский час по 2 августа. Третьего июля в ходе селектора с участием Мирзиёева отмечалось, что обстановка в Каракалпакии стабилизировалась и возвращается в нормальное русло. Двадцатого июля президент подписал указ о досрочном прекращении режима ЧП с 21 июля. По уточненным данным, в ходе волнений погиб 21 человек, 274 пострадали, были задержаны 516 человек, в том числе иностранные граждане. Генпрокуратура сообщила, что 14 человек задержаны по статье УК "посягательства на конституционный строй". Четвертого июля парламент Узбекистана решил сохранить статус Каракалпакстана, предполагающий его суверенитет, на чем настаивали протестующие.Читайте также:Парламент одобрил поправки в Конституцию Казахстана

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