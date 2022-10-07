https://uz.sputniknews.ru/20221007/skonchalsya-izvestnyy-uzbekskiy-pevets-davron-gaipov-28908960.html
Скончался известный узбекский певец Даврон Гаипов
Скончался известный узбекский певец Даврон Гаипов
Автор песни Kerak emas shahlo ko'zlaring Даврон Гаипов скончался в свой день рождения.
2022-10-07T17:04+0500
2022-10-07T17:04+0500
2022-10-07T17:15+0500
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ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik. Знаменитый узбекский рок- и поп-исполнитель Даврон Гаипов умер седьмого октября в свой день рождения в возрасте 61 года. Об этом сообщил в Instagram певец Толибжон Исроилов."Страна потеряла ещё одну легенду. Рок-поп-звезда Даврон Гоипов скончался сегодня в свой день рождения. 61 год, слишком рано", — написал Толибжон Исроилов. Он сообщил, что похороны состоятся на родите певца в Хорезмской области.По информации источников, в последнее время у музыканта наблюдались проблемы со здоровьем.Отмечается, что одним из людей, создавших современный узбекский рок был Даврон Гаипов.Даврон Гаипов родился 7 октября 1961 года в Ургенче. Он начал играть на гитаре в 17 лет. До 1980 года был гитаристом в группе "Ялла". В 1981 году основал группу "Оригинал" и быстро завоевал популярность. Он создал множество хитов, среди которых "Керак эмас шахло кузларинг", "Қайдасан", "Бу нима бу?", "Шошмагин", "Открытое окно".В 1984—1989 годах жил в Иркутской области России. Вернувшись к творчеству в 1990 году, снялся в музыкальном фильме "Бу нима бу?" ("Что это?").Читайте также:Как проходит Международный гастрономический фестиваль в Самарканде - фото
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скончался известный узбекский певец даврон гаипов биография рок музыкант новости заявления от чего умер ушел из жизни когда где пройдут похороны прощание дата время похорон культура какие самые известные популярные песни композиции хиты
скончался известный узбекский певец даврон гаипов биография рок музыкант новости заявления от чего умер ушел из жизни когда где пройдут похороны прощание дата время похорон культура какие самые известные популярные песни композиции хиты
Скончался известный узбекский певец Даврон Гаипов
17:04 07.10.2022 (обновлено: 17:15 07.10.2022)
Легенда узбекско-советского рока, автор песни Kerak emas shahlo ko'zlaring Даврон Гаипов скончался в свой день рождения.
ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik.
Знаменитый узбекский рок- и поп-исполнитель Даврон Гаипов умер седьмого октября в свой день рождения в возрасте 61 года. Об этом сообщил
в Instagram певец Толибжон Исроилов.
"Страна потеряла ещё одну легенду. Рок-поп-звезда Даврон Гоипов скончался сегодня в свой день рождения. 61 год, слишком рано", — написал Толибжон Исроилов. Он сообщил, что похороны состоятся на родите певца в Хорезмской области.
По информации источников, в последнее время у музыканта наблюдались проблемы со здоровьем.
Отмечается, что одним из людей, создавших современный узбекский рок был Даврон Гаипов.
Даврон Гаипов родился 7 октября 1961 года в Ургенче. Он начал играть на гитаре в 17 лет. До 1980 года был гитаристом в группе "Ялла". В 1981 году основал группу "Оригинал" и быстро завоевал популярность. Он создал множество хитов, среди которых "Керак эмас шахло кузларинг", "Қайдасан", "Бу нима бу?", "Шошмагин", "Открытое окно".
В 1984—1989 годах жил в Иркутской области России. Вернувшись к творчеству в 1990 году, снялся в музыкальном фильме "Бу нима бу?" ("Что это?").