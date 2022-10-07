https://uz.sputniknews.ru/20221007/skonchalsya-izvestnyy-uzbekskiy-pevets-davron-gaipov-28908960.html

Скончался известный узбекский певец Даврон Гаипов

Скончался известный узбекский певец Даврон Гаипов

Автор песни Kerak emas shahlo ko'zlaring Даврон Гаипов скончался в свой день рождения.

2022-10-07T17:04+0500

2022-10-07T17:04+0500

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скончался

певец

культура

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ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik. Знаменитый узбекский рок- и поп-исполнитель Даврон Гаипов умер седьмого октября в свой день рождения в возрасте 61 года. Об этом сообщил в Instagram певец Толибжон Исроилов."Страна потеряла ещё одну легенду. Рок-поп-звезда Даврон Гоипов скончался сегодня в свой день рождения. 61 год, слишком рано", — написал Толибжон Исроилов. Он сообщил, что похороны состоятся на родите певца в Хорезмской области.По информации источников, в последнее время у музыканта наблюдались проблемы со здоровьем.Отмечается, что одним из людей, создавших современный узбекский рок был Даврон Гаипов.Даврон Гаипов родился 7 октября 1961 года в Ургенче. Он начал играть на гитаре в 17 лет. До 1980 года был гитаристом в группе "Ялла". В 1981 году основал группу "Оригинал" и быстро завоевал популярность. Он создал множество хитов, среди которых "Керак эмас шахло кузларинг", "Қайдасан", "Бу нима бу?", "Шошмагин", "Открытое окно".В 1984—1989 годах жил в Иркутской области России. Вернувшись к творчеству в 1990 году, снялся в музыкальном фильме "Бу нима бу?" ("Что это?").Читайте также:Как проходит Международный гастрономический фестиваль в Самарканде - фото

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