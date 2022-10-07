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https://uz.sputniknews.ru/20221007/stala-izvestna-programma-vizita-minnixanova-v-uzbekistan-28889815.html
Стала известна программа визита Минниханова в Узбекистан
Стала известна программа визита Минниханова в Узбекистан
Глава Татарстана приедет в Ташкент 10-11 октября. В рамках визита он встретится с руководством страны и посетит ряд организаций и предприятий.
2022-10-07T07:31+0500
2022-10-07T09:40+0500
общество
татарстан
рустам минниханов
визит
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ТАШКЕНТ, 7 окт – Sputnik. Глава Татарстана Рустам Минниханов посетит Узбекистан 10-11 октября. В рамках визита он встретится с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, премьер-министром Абдуллой Ариповым, а также с руководителями различных ведомств.Об этом корреспонденту Sputnik сообщил представитель Республики Татарстан в Узбекистане Айдар Ахтареев.Кроме этого, Рустам Минниханов посетит завод шинный завод "БРЗ" ("Birinchi rezinotexnika zavodi") в Ангрене и примет участие круглом столе в Чирчике и Ташкенте, где будут присутствовать представители 20 крупных компаний Татарстана.Глава Татарстана станет почетным гостем на церемонии открытия филиала Казанского федерального университета (КФУ) в Джизакской области.В филиале КФУ будут готовить специалистов по программному инжинирингу, геологии, экономики, машиностроению и по другим направлениям.В первый учебный год планируется принять 330 студентов. Вступительные экзамены пройдут в письменной и устной форме, проведут их профессора Казанского федерального университетаУзбекистан лидирует по количеству филиалов российский вузов. В числе университетов, которые уже открыли свои отделения в республике, — филиал МГУ имени Ломоносова, РЭУ имени Плеханова, РГУ нефти и газа имени Губкина, РХТУ имени Менделеева, РГПУ имени Герцена, ВГИКа, МИСиС, МИФИ, МГИМО и другие.Читайте также: Шавкат Мирзиёев посетит Санкт-Петербург
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президент татарстана рустам минниханов визит узбекистан президент шавкат мирзиёев премьер-министр абдулла арипов филиал казанского федерального университета открытие предприятия
президент татарстана рустам минниханов визит узбекистан президент шавкат мирзиёев премьер-министр абдулла арипов филиал казанского федерального университета открытие предприятия

Стала известна программа визита Минниханова в Узбекистан

07:31 07.10.2022 (обновлено: 09:40 07.10.2022)
© Пресс-служба президента ТатарстанаПрезидент Татарстана Рустам Минниханов встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым
Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.10.2022
© Пресс-служба президента Татарстана
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Рамиз Бахтияров
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Глава Татарстана приедет в Ташкент 10-11 октября. В рамках визита он встретится с руководством страны и посетит ряд организаций и предприятий.
ТАШКЕНТ, 7 окт – Sputnik. Глава Татарстана Рустам Минниханов посетит Узбекистан 10-11 октября. В рамках визита он встретится с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, премьер-министром Абдуллой Ариповым, а также с руководителями различных ведомств.
Об этом корреспонденту Sputnik сообщил представитель Республики Татарстан в Узбекистане Айдар Ахтареев.
Кроме этого, Рустам Минниханов посетит завод шинный завод "БРЗ" ("Birinchi rezinotexnika zavodi") в Ангрене и примет участие круглом столе в Чирчике и Ташкенте, где будут присутствовать представители 20 крупных компаний Татарстана.
Глава Татарстана станет почетным гостем на церемонии открытия филиала Казанского федерального университета (КФУ) в Джизакской области.
В филиале КФУ будут готовить специалистов по программному инжинирингу, геологии, экономики, машиностроению и по другим направлениям.
В первый учебный год планируется принять 330 студентов. Вступительные экзамены пройдут в письменной и устной форме, проведут их профессора Казанского федерального университета
Узбекистан лидирует по количеству филиалов российский вузов. В числе университетов, которые уже открыли свои отделения в республике, — филиал МГУ имени Ломоносова, РЭУ имени Плеханова, РГУ нефти и газа имени Губкина, РХТУ имени Менделеева, РГПУ имени Герцена, ВГИКа, МИСиС, МИФИ, МГИМО и другие.
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