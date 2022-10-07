https://uz.sputniknews.ru/20221007/uzauto-nachnet-prodavat-aktsii-28890118.html

UzAuto начнет продавать акции

UzAuto начнет продавать акции

Публичное размещение акций на фондовой бирже станет важным шагом в развитии как компании, так и локального рынка капитала, считают эксперты.

2022-10-07T08:32+0500

2022-10-07T08:32+0500

2022-10-07T08:32+0500

экономика

uzauto motors

приватизация

акции

фондовая биржа

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ТАШКЕНТ, 7 окт – Sputnik. Крупнейший автопроизводитель Центральной Азии UzAuto Motors разместит свои акции на фондовой бирже, сообщает корреспондент Sputnik.В Узбекистане это первое публичное размещение акций (IPO) крупной государственной компанией.На первом этапе приватизации UzAuto Motors разместит на республиканской фондовой бирже "Ташкент" до 5% акций, приобрести которые могут физические и юридические лица.Эксперты уверены, что выход таких компаний на IPO позволит купить их акции широкому кругу инвесторов, что является важным аспектом в развитии локального рынка капитала.Чистая прибыль компании в 2021 году составила $166 млн., при объеме производства 235 000 автомобилей.В текущем году предприятие планирует довести объем производства до 340 000 автомобилей.Читайте также: Мининвестиций рассказало о самых приоритетных отраслях экономики Узбекистана для вложений

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2022

Рамиз Бахтияров

Рамиз Бахтияров

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Рамиз Бахтияров

uzauto motors приватизация публичная продажа акций ipo фондовая биржа "ташкент"