https://uz.sputniknews.ru/20221007/uzauto-nachnet-prodavat-aktsii-28890118.html
UzAuto начнет продавать акции
UzAuto начнет продавать акции
Публичное размещение акций на фондовой бирже станет важным шагом в развитии как компании, так и локального рынка капитала, считают эксперты.
2022-10-07T08:32+0500
2022-10-07T08:32+0500
2022-10-07T08:32+0500
экономика
uzauto motors
приватизация
акции
фондовая биржа
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ТАШКЕНТ, 7 окт – Sputnik. Крупнейший автопроизводитель Центральной Азии UzAuto Motors разместит свои акции на фондовой бирже, сообщает корреспондент Sputnik.В Узбекистане это первое публичное размещение акций (IPO) крупной государственной компанией.На первом этапе приватизации UzAuto Motors разместит на республиканской фондовой бирже "Ташкент" до 5% акций, приобрести которые могут физические и юридические лица.Эксперты уверены, что выход таких компаний на IPO позволит купить их акции широкому кругу инвесторов, что является важным аспектом в развитии локального рынка капитала.Чистая прибыль компании в 2021 году составила $166 млн., при объеме производства 235 000 автомобилей.В текущем году предприятие планирует довести объем производства до 340 000 автомобилей.Читайте также: Мининвестиций рассказало о самых приоритетных отраслях экономики Узбекистана для вложений
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Sputnik Узбекистан
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Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
uzauto motors приватизация публичная продажа акций ipo фондовая биржа "ташкент"
uzauto motors приватизация публичная продажа акций ipo фондовая биржа "ташкент"
UzAuto начнет продавать акции
Публичное размещение акций на фондовой бирже станет важным шагом в развитии как компании, так и локального рынка капитала, считают эксперты.
ТАШКЕНТ, 7 окт – Sputnik.
Крупнейший автопроизводитель Центральной Азии UzAuto Motors разместит свои акции на фондовой бирже, сообщает корреспондент Sputnik
.
В Узбекистане это первое публичное размещение акций (IPO) крупной государственной компанией.
На первом этапе приватизации UzAuto Motors разместит на республиканской фондовой бирже "Ташкент" до 5% акций, приобрести которые могут физические и юридические лица.
"Публичное размещение акций компании — важный шаг для стратегического развития компании. UzAuto Motors из убыточной и дотационной компании переросла в крупнейшего и прибыльного автопроизводителя, запустившего производство и в зарубежных странах", — сказал на мероприятии по случаю выхода компании на IPO председатель правления "Узавтосаноат" Шавкат Умурзаков.
Эксперты уверены, что выход таких компаний на IPO позволит купить их акции широкому кругу инвесторов, что является важным аспектом в развитии локального рынка капитала.
"После первичного размещения цена акций автопроизводителя вырастет, потому что это надежное и прибыльное предприятие", - пояснил специалист в сфере IPO Евгений Можейко.
Чистая прибыль компании в 2021 году составила $166 млн., при объеме производства 235 000 автомобилей.
В текущем году предприятие планирует довести объем производства до 340 000 автомобилей.