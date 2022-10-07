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В Сайхунабадском районе планируют создать 9,2 тыс. рабочих мест

В Сайхунабадском районе планируют создать 9,2 тыс. рабочих мест

Президент Шавкат Мирзиёев поручил выделить населению Сырдарьинской области участки земли. Как это повлияет на ситуацию в Сайхунабадском районе, рассказал хоким Фаррух Октамжонов.

2022-10-07T20:04+0500

2022-10-07T20:04+0500

2022-10-07T20:04+0500

общество

сырдарьинская область

рабочие места

безработица

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ТАШКЕНТ, 7 окт – Sputnik. В ходе совещания в Сырдарьинской области президент Шавкат Мирзиёев в четверг поручил раздать населению 7 тыс. гектаров земли, сократив для этого площади хлопковых полей.Около 919 гектаров из этих 7 тыс. находятся в Сайхунабадском районе. Как сказал в интервью телеканалу "Узбекистан 24" хоким района Фаррух Октамжонов, выделение земли для жителей позволит создать не менее 9,2 тыс. новых рабочих мест.Специалисты хокимията определили меры, которые позволят решить проблему безработицы в регионе.К таким мерам, по словам хокима, относятся развитие инвестиционных проектов, стимулирование сферы услуг, поддержка самозанятости в регионе, оплачиваемые общественные работы и выделение земельных участков.Накануне в ходе совещания президент Шавкат Мирзиёев поручил создать в Сырдарьинской области 100 тыс. новых рабочих мест. Для этого, по словам президента, необходимо сократить хлопковые поля, высвободившуюся землю раздать населению, а потерю площадей компенсировать за счет увеличения урожайности хлопка с помощью современных инновационных технологий.Читайте также: Как проходит визит Мирзиёева в Сырдарьинскую область – фото

сырдарьинская область

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