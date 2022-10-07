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В Сайхунабадском районе планируют создать 9,2 тыс. рабочих мест
В Сайхунабадском районе планируют создать 9,2 тыс. рабочих мест
Президент Шавкат Мирзиёев поручил выделить населению Сырдарьинской области участки земли. Как это повлияет на ситуацию в Сайхунабадском районе, рассказал хоким Фаррух Октамжонов.
2022-10-07T20:04+0500
2022-10-07T20:04+0500
2022-10-07T20:04+0500
общество
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рабочие места
безработица
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ТАШКЕНТ, 7 окт – Sputnik. В ходе совещания в Сырдарьинской области президент Шавкат Мирзиёев в четверг поручил раздать населению 7 тыс. гектаров земли, сократив для этого площади хлопковых полей.Около 919 гектаров из этих 7 тыс. находятся в Сайхунабадском районе. Как сказал в интервью телеканалу "Узбекистан 24" хоким района Фаррух Октамжонов, выделение земли для жителей позволит создать не менее 9,2 тыс. новых рабочих мест.Специалисты хокимията определили меры, которые позволят решить проблему безработицы в регионе.К таким мерам, по словам хокима, относятся развитие инвестиционных проектов, стимулирование сферы услуг, поддержка самозанятости в регионе, оплачиваемые общественные работы и выделение земельных участков.Накануне в ходе совещания президент Шавкат Мирзиёев поручил создать в Сырдарьинской области 100 тыс. новых рабочих мест. Для этого, по словам президента, необходимо сократить хлопковые поля, высвободившуюся землю раздать населению, а потерю площадей компенсировать за счет увеличения урожайности хлопка с помощью современных инновационных технологий.Читайте также: Как проходит визит Мирзиёева в Сырдарьинскую область – фото
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сырдарьинская область борьба с безработицей сайхунабадский район хоким фаррух октамжонов создание новых рабочих мест меры инвестиционные программы сфера услуг
сырдарьинская область борьба с безработицей сайхунабадский район хоким фаррух октамжонов создание новых рабочих мест меры инвестиционные программы сфера услуг
В Сайхунабадском районе планируют создать 9,2 тыс. рабочих мест
Президент Шавкат Мирзиёев поручил выделить населению Сырдарьинской области участки земли. Как это повлияет на ситуацию в Сайхунабадском районе, рассказал хоким Фаррух Октамжонов.
ТАШКЕНТ, 7 окт – Sputnik. В ходе совещания в Сырдарьинской области президент Шавкат Мирзиёев в четверг поручил раздать населению 7 тыс. гектаров земли, сократив для этого площади хлопковых полей.
Около 919 гектаров из этих 7 тыс. находятся в Сайхунабадском районе. Как сказал в интервью телеканалу "Узбекистан 24
" хоким района Фаррух Октамжонов, выделение земли для жителей позволит создать не менее 9,2 тыс. новых рабочих мест.
"В Сайхунабадском районе мы поставили перед собой задачу создать около 10 000 рабочих мест в 2023 году", - рассказал хоким.
Специалисты хокимията определили меры, которые позволят решить проблему безработицы в регионе.
К таким мерам, по словам хокима, относятся развитие инвестиционных проектов, стимулирование сферы услуг, поддержка самозанятости в регионе, оплачиваемые общественные работы и выделение земельных участков.
Накануне в ходе совещания президент Шавкат Мирзиёев поручил создать в Сырдарьинской области 100 тыс. новых рабочих мест. Для этого, по словам президента, необходимо сократить хлопковые поля, высвободившуюся землю раздать населению, а потерю площадей компенсировать за счет увеличения урожайности хлопка с помощью современных инновационных технологий.