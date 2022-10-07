https://uz.sputniknews.ru/20221007/v-slovakii-obnarujili-massovoe-zaxoronenie-vozrastom-7-tys-let-28889686.html

В Словакии обнаружили массовое захоронение возрастом 7 тыс. лет

В Словакии обнаружили массовое захоронение возрастом 7 тыс. лет

В поселении времен неолита нашли захоронение тридцати пяти подростков и молодых людей. 07.10.2022, Sputnik Узбекистан

2022-10-07T07:00+0500

2022-10-07T07:00+0500

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словакия

археологические раскопки

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ТАШКЕНТ, 7 окт – Sputnik. В Словакии археологи, исследуя стоянку времен неолита, обнаружили массовое захоронение возрастом 7 тыс. лет, сообщает портал "Новая наука".Археологи Мартин Фурхольт и его команда из университета Киля (Германия) исследуют участок Врабле в Словакии. Здесь жила колония людей ленточной культуры (названа так по типу керамики, которую изготавливали эти люди). К этой же культуре относятся такие сооружения, как Стоунхендж в Великобритании и Карнак во Франции.На территории поселения ученые обнаружили массовое захоронение, где находились останки 35 человек. Как выяснили ученые, большинство из них были молодыми людьми в возрасте от 18 до 25 лет, есть и тела в возрасте 25-35 лет, но никого старше.Все они были обезглавлены и сброшены в яму. Археологи предполагают, что это жертвоприношение должно было укрепить оборонительную стену, под которой были захоронены погибшие. Однако точную причину гибели этих людей ученым еще предстоит выяснить.Читайте также: В Китае впервые клонировали арктического волка

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словакия, археологические раскопки