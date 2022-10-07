https://uz.sputniknews.ru/20221007/vozmojnost-sverit-chasy-o-chem-govoril-putin-na-neformalnom-sammite-sng-28913584.html

Возможность "сверить часы": о чем говорил Путин на неформальном саммите СНГ

Возможность "сверить часы": о чем говорил Путин на неформальном саммите СНГ

В Санкт-Петербурге стартовала нформальная встреча лидеров стран-участниц Содружества независимых государств. Основные тезисы приветственной речи президента России Владимира Путина – в материале Sputnik.

2022-10-07T17:40+0500

2022-10-07T17:40+0500

2022-10-07T17:40+0500

россия

саммит

снг

владимир путин

речь

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ТАШКЕНТ, 7 окт – Sputnik. В Санкт-Петербурге проходит неформальная встреча лидеров стран-участниц Содружества независимых государств. С приветственной речью к участникам встречи выступил президент России Владимир Путин.По его словам, эта встреча дает лидерам государств возможность обсудить важные темы в преддверии ежегодного Саммита СНГ в Астане.Одной из важных тем на неформальной встрече станет развитие экономического сотрудничества между странами. Товарооборот между Россией и странами содружества в прошлом году поднялся более чем на 30% и достиг $96 млрд. и продолжает расти.Обсудят участники встречи также вопросы обеспечения мира и безопасности на пространстве содружества, борьбы с экстремизмом и терроризмом.Владимир Путин также поддержал инициативу президента Казахстана по поддержке русского языка.На следующей неделе в Астане также пройдет первый в истории саммит в формате "Россия и государства Центральной Азии". Встреча проводится в год 30-летия установления дипломатических отношений России со всеми пятью центральноазиатскими странами, напомнил Владимир Путин.Читайте также: Шавкат Мирзиёев прибыл в Санкт-Петербург - фото

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