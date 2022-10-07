https://uz.sputniknews.ru/20221007/vozmojnost-sverit-chasy-o-chem-govoril-putin-na-neformalnom-sammite-sng-28913584.html
Возможность "сверить часы": о чем говорил Путин на неформальном саммите СНГ
Возможность "сверить часы": о чем говорил Путин на неформальном саммите СНГ
В Санкт-Петербурге стартовала нформальная встреча лидеров стран-участниц Содружества независимых государств. Основные тезисы приветственной речи президента России Владимира Путина – в материале Sputnik.
2022-10-07T17:40+0500
2022-10-07T17:40+0500
2022-10-07T17:40+0500
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саммит
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речь
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ТАШКЕНТ, 7 окт – Sputnik. В Санкт-Петербурге проходит неформальная встреча лидеров стран-участниц Содружества независимых государств. С приветственной речью к участникам встречи выступил президент России Владимир Путин.По его словам, эта встреча дает лидерам государств возможность обсудить важные темы в преддверии ежегодного Саммита СНГ в Астане.Одной из важных тем на неформальной встрече станет развитие экономического сотрудничества между странами. Товарооборот между Россией и странами содружества в прошлом году поднялся более чем на 30% и достиг $96 млрд. и продолжает расти.Обсудят участники встречи также вопросы обеспечения мира и безопасности на пространстве содружества, борьбы с экстремизмом и терроризмом.Владимир Путин также поддержал инициативу президента Казахстана по поддержке русского языка.На следующей неделе в Астане также пройдет первый в истории саммит в формате "Россия и государства Центральной Азии". Встреча проводится в год 30-летия установления дипломатических отношений России со всеми пятью центральноазиатскими странами, напомнил Владимир Путин.Читайте также: Шавкат Мирзиёев прибыл в Санкт-Петербург - фото
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неформальная встреча саммит снг выступление путина речь подготовка к саммиту снг в астане инициатива касым-жомарт токаев организация поддержка продвижение русского языка расчеты в национальных валютах
неформальная встреча саммит снг выступление путина речь подготовка к саммиту снг в астане инициатива касым-жомарт токаев организация поддержка продвижение русского языка расчеты в национальных валютах
Возможность "сверить часы": о чем говорил Путин на неформальном саммите СНГ
В Санкт-Петербурге стартовала нформальная встреча лидеров стран-участниц Содружества независимых государств. Основные тезисы приветственной речи президента России Владимира Путина – в материале Sputnik.
ТАШКЕНТ, 7 окт – Sputnik. В Санкт-Петербурге проходит неформальная встреча лидеров стран-участниц Содружества независимых государств. С приветственной речью к участникам встречи выступил президент России Владимир Путин.
По его словам, эта встреча дает лидерам государств возможность обсудить важные темы в преддверии ежегодного Саммита СНГ в Астане.
"Сегодня у нас есть возможность "сверить часы" перед предстоящим на следующей неделе в Астане ежегодным заседанием глав государств СНГ. На его повестку казахстанское председательство выносит действительно важные темы интеграционного взаимодействия в политике, экономике, в гуманитарной сфере", - отметил Владимир Путин.
Одной из важных тем на неформальной встрече станет развитие экономического сотрудничества между странами. Товарооборот между Россией и странами содружества в прошлом году поднялся более чем на 30% и достиг $96 млрд. и продолжает расти.
"Уверен, развить такие позитивные тенденции позволит более энергичный переход на национальные валюты во взаимных расчетах между странами содружества", - подчеркнул российский президент.
Обсудят участники встречи также вопросы обеспечения мира и безопасности на пространстве содружества, борьбы с экстремизмом и терроризмом.
Владимир Путин также поддержал инициативу президента Казахстана по поддержке русского языка.
"Касым-Жомарт Кемильевич выступил с инициативой создать под эгидой СНГ международной организации по поддержке и продвижению русского языка. Мы очень благодарны президенту Токаеву. Думаю, это важно для всех, русский язык является языком межнационального общения", - отметил он.
На следующей неделе в Астане также пройдет первый в истории саммит в формате "Россия и государства Центральной Азии". Встреча проводится в год 30-летия установления дипломатических отношений России со всеми пятью центральноазиатскими странами, напомнил Владимир Путин.