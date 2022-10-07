https://uz.sputniknews.ru/20221007/shavkat-mirziyoev-pribyl-v-sankt-peterburg---foto-28904762.html

Шавкат Мирзиёев прибыл в Санкт-Петербург - фото

Шавкат Мирзиёев прибыл в Санкт-Петербург - фото

О рабочей поездке лидера республики читайте в нашем материале.

2022-10-07T15:35+0500

2022-10-07T15:35+0500

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политика

шавкат мирзиёев

санкт-петербург

визит

снг

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ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в российский город Санкт-Петербург. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.В международном аэропорту "Пулково" высокого гостя встретили губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и другие официальные лица.Сегодня состоится неформальный саммит Содружества Независимых Государств.На саммите лидеры стран СНГ рассмотрят актуальные вопросы многостороннего сотрудничества и регионального взаимодействия.Читайте также:Путин провел телефонный разговор с Эрдоганом - подробности

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