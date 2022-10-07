https://uz.sputniknews.ru/20221007/zona-otdyxa-sidjak-prodaetsya-za-70-mlrd-sumov-28907753.html
Зона отдыха "Сиджак" продается за 70 млрд сумов
Зона отдыха "Сиджак" продается за 70 млрд сумов
Объект принадлежал Гульнаре Каримовой и был впервые выставлен на публичные торги в марте прошлого года.
2022-10-07T18:53+0500
2022-10-07T18:53+0500
2022-10-07T18:53+0500
общество
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ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik. Агентство по управлению государственными активами вновь выставило на продажу через электронную площадку E-auksion зону отдыха "Сиджак".Курорт расположен в Бостанлыкском районе Ташкентской области. Общая площадь земельного участка составляет 5,38 га, здания и сооружения размещаются на 4039,56 кв.м.На территории комплекса расположены гостиничные корпуса, несколько бассейнов, амфитеатр, коттедж, водонапорная башня и другие сооружения.Начальная цена Сиджак составляет 70 млрд 68 млн сумов. Заявки принимаются до 7 ноября, в этот же день пройдет аукцион.Объект принадлежал Гульнаре Каримовой и был впервые выставлен на публичные торги в марте прошлого года.Кроме того, Агентство сообщило о продлении срока приема предложений по приватизации государственной доли в "Lotte City Hotel Tashkent Palace".Читайте также:ЦБ Узбекистана отозвал лицензии у двух коммерческих банков
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зона отдыха сиджак продается за 70 млрд сумов объект принадлежал гульнаре каримовой и был впервые выставлен на публичные торги в марте прошлого года новости заявления ауцкион дата место время электронная площадка
зона отдыха сиджак продается за 70 млрд сумов объект принадлежал гульнаре каримовой и был впервые выставлен на публичные торги в марте прошлого года новости заявления ауцкион дата место время электронная площадка
Зона отдыха "Сиджак" продается за 70 млрд сумов
Объект принадлежал Гульнаре Каримовой и был впервые выставлен на публичные торги в марте прошлого года.
ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik.
Агентство по управлению государственными активами вновь выставило
на продажу через электронную площадку E-auksion зону отдыха "Сиджак".
Курорт расположен в Бостанлыкском районе Ташкентской области. Общая площадь земельного участка составляет 5,38 га, здания и сооружения размещаются на 4039,56 кв.м.
На территории комплекса расположены гостиничные корпуса, несколько бассейнов, амфитеатр, коттедж, водонапорная башня и другие сооружения.
Начальная цена Сиджак составляет 70 млрд 68 млн сумов. Заявки принимаются до 7 ноября, в этот же день пройдет аукцион.
Объект принадлежал Гульнаре Каримовой и был впервые выставлен на публичные торги в марте прошлого года.
Кроме того, Агентство сообщило о продлении срока приема предложений по приватизации государственной доли в "Lotte City Hotel Tashkent Palace".