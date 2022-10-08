https://uz.sputniknews.ru/20221008/na-shri-lanke-prorabatyvayut-vopros-o-rabote-kart-mir-28936140.html

На Шри-Ланке прорабатывают вопрос о работе карт "Мир"

На Шри-Ланке прорабатывают вопрос о работе карт "Мир"

Об этом рассказала посол Шри-Ланки в России Джанита Лиянаге.

2022-10-08T19:30+0500

2022-10-08T19:30+0500

2022-10-08T19:30+0500

в мире

шри-ланка

посол

россия

платежная система "мир"

банковская карта

карта

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ТАШКЕНТ, 8 окт – Sputnik. Вопрос об использовании российской национальной платежной системы "Мир" на Шри-Ланке еще обсуждается. В данное время им занимается центробанк страны. Об этом сообщает посол Шри-Ланки в России Джанита Лиянаге.Также она рассказала. что сотрудничество банков двух стран даст возможность россиянам использовать карты People's Bank на Шри-Ланке.Кроме этого, в посольстве в Москве уточнили, что пока договор между банками не подписан. однако, когда это произойдет и будут открыты взаимные счета, туристы смогут зачислять на них деньги в рублях, а, прилетев на Шри-Ланку, получать карты People's Bank и использовать их на острове. Ранее в сентябре министр транспорта Шри-Ланки Бандула Гунавардана заявил, что начало работы карт "Мир" на Шри-Ланке возможно, центробанки двух стран обсуждают этот вопрос.Читайте также:

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на шри ланке прорабатывают вопрос о работе карт мир об этом рассказала посол шри ланки в россии джанита лиянаге в каких странах работают карты мир