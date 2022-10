https://uz.sputniknews.ru/20221008/sadizm-stal-novoy-stadiey-rusofobskoy-propagandy-28937762.html

Садизм стал новой стадией русофобской пропаганды

Наверное, вы уже слышали, что на реке Оскол в Харьковской области найден "мини-Освенцим".

Это сложно было не услышать, учитывая тот факт, что с подачи киевских властей об этом раструбили многие мировые СМИ. Сначала украинские силовики распространили изображения "коробки с вырванными зубными протезами", якобы свидетельствующими о том, что в селе Пески-Радьковские, которое недавно захватили ВСУ, обнаружена "российская пыточная". А затем эта тема активно разошлась по западным газетам и сайтам, пишет колумнист РИА Новости Владимир Корнилов.Еще бы! Россию можно прямо обвинить в использовании нацистских методов! Чем не преминули воспользоваться британские газеты, тут же породившие термин "мини-Освенцим". Украинский профессор Роман Шеремета даже решил использовать этот кейс в нашумевшем споре твиттер-сообщества с Илоном Маском: "Ящики с золотыми зубными протезами, обнаруженные украинскими военными после освобождения Песок. Такие же ящики были обнаружены американскими войсками после освобождения концентрационного лагеря Бухенвальд. Илон Маск, сколько городов Украины вы еще хотите отдать под контроль России?"В четверг практически все основные британские газеты вышли с фотографиями "золотых зубов", обнаруженных на берегах реки Оскол. В выражениях не стеснялись. "Ад на земле, — восклицает самая тиражная газета The Sun. — Внутри ужасающей путинской камеры пыток в стиле Освенцима найдена коробка с золотыми зубами". И без того леденящая кровь история, так газета еще добавила и другую "подробность": якобы русские "оккупанты" хоронили там своих жертв живьем."Эхо холокоста" — звучит со страниц Daily Mail, которая добавляет: "Это — только последний пример того, как российские солдаты пытают и казнят гражданских в оккупированных районах страны". Но не только таблоиды подхватили и распространили эту жуткую историю. "Золотые зубы выдергивались из зубов живых и мертвых украинцев", — гласит заголовок The Independent.Вот и постоянный автор The Times Максим Такер, который уже неоднократно был замечен в том, что его используют для распространения провокаций украинских и британских спецслужб, также пересказал фейк о "золотых зубах". Причем провел параллель с "обнаружением массовых захоронений в лесу возле города Изюма". Напомним, это еще одна фейковая история, в которой старое городское кладбище пытаются выдать за некую тайную братскую могилу "жертв пыток и расстрелов".Но историю о "золотых зубах" явно подпортил германский таблоид Bild, который сложно заподозрить в симпатиях к России. Если британские авторы тиражировали фейк в основном из лондонских редакций, то немцы отправили своего корреспондента Пауля Ронцхаймера непосредственно в Пески, дабы лично засвидетельствовать следы "российских злодеяний". Но журналист — на беду западным русофобам — нашел местного 60-летнего стоматолога Сергея (единственного на всю округу). И тот признался, что коробка с зубами принадлежала ему и золотых среди них нет. По словам дантиста, это — результат его 30-летней практики. Якобы коробку украли у него мародеры.То есть Bild полностью опровергла всю эту ужасную историю о "мини-Освенциме". Стоит обратить особое внимание на время публикации эксклюзива от немцев: статья была опубликована и широко растиражирована в соцсетях в среду вечером. Учитывая тот факт, что лондонская пресса сдается позже берлинской (между ними — час разницы), у британцев было достаточно времени для снятия с верстки этого откровенного фейка или его опровержения. Но они предпочли не заметить эксклюзива от Bild — уж больно хороша для раскрутки волны русофобии эта страшная история, какой бы неправдоподобной она ни была. Лишь только Daily Telegraph из всех этих газет удосужился вставить в статью с броским заголовком "Золотые зубы вырывались из жертв пыток" маленькую незаметную фразу в середине материала: "Прошлым вечером немецкий таблоид Bild заявил, что зубы были украдены у городского дантиста". Конечно, народ прочитал только заголовок и увидел страшное фото, но на фоне других британских газет здесь хотя бы упомянули версию Bild.Причем заранее понятно, что Bild обвинят в "кремлевской пропаганде" и смешают с грязью за историю, не вписывающуюся в официальный западный нарратив. Собственно, в соцсетях автора уже успели обвинить в этом. Тяжелее всего придется несчастному стоматологу — с ним наверняка поработают соответствующие службы, с тем чтобы он отказался от своей версии, разрушающей стройную русофобскую пропаганду.А причастность украинских спецслужб к стряпанию подобных низкопробных фейков очевидна. Это наглядно подтвердила бывшая уполномоченная по правам человека Украины Людмила Денисова, которая поведала нашим пранкерам (думая, что разговаривает с бывшим послом США Майклом Макфолом) о том, как разведка требовала от нее распространения фейка о "тюрьме на Запорожской АЭС". Она же в этой беседе подтвердила, что все ее байки об "изнасилованных детях" взяты из анонимных, никем не проверявшихся источников. Но ведь эти страшилки со ссылкой на Денисову рассказывал с международных трибун сам Владимир Зеленский, их тиражировали мировые СМИ, выносили на плакаты различные протестующие на антироссийских демонстрациях. Само собой, ни одно западное издание не отреагировало на новые откровения Денисовой — зачем опровергать фейк, если он русофобский?Для чего все это нужно? Зачем западной прессе необходимо такое количество совершенно безумных, легко опровергаемых обвинений против России? А в общем-то уже мало кто скрывает, что за разжиганием ненависти к русским стоит стремление начать практические действия, направленные на расширение террора, убийств, насилия.К примеру, история с "золотыми зубами" в Песках, упомянутая в Daily Mail, является лишь прелюдией для разворота с "эксклюзивом" от этой газеты, характерно озаглавленным: "Мы охотимся за ними и стреляем их, как свиней. Как украинцы жестоко мстят коллаборационистам, которые сдали русским своих соседей и страну". В этом обширном материале корреспондент Иэн Биррелл открыто поддерживает террористические акты против гражданских лиц, которых в Киеве обвиняют в "коллаборационизме", радуется убийствам "ренегатов", в которые он записывает любого, кого украинские националисты заподозрили в "пророссийскости".Так, автор, повторяя киевскую пропаганду, обвиняет девушку из городка Запорожской области в "страшном преступлении": "Она разместила в соцсетях фотографии двух своих сыновей в советской военной форме". Представляете, какой ужас: девушка одела своих маленьких детей в форму армии, боровшейся против нацизма. И в этой связи британская газета оправдывает террор и убийства.Анализируя тональность антироссийской пропаганды западных СМИ, можно сделать вывод о том, что разжигание русофобии переходит в новую стадию. На протяжении нескольких месяцев фейками наподобие историй с Бучей, Изюмом, "мини-Освенцимом" велась скоординированная кампания по расчеловечиванию русских в глазах украинских и западных обывателей. Однако теперь эта кампания переходит к восхвалению террора и даже садизма относительно "врага".Особую миссию выполняет специальный корреспондент The Times Энтони Лойд. Именно его задолго до начала спецоперации задействовали для кампании по реабилитации и героизации украинских нацистов. Именно он еще в январе (то есть опять-таки до военных действий) запустил в Сеть призыв "рвать русских голыми руками". Именно он тогда же устроил фотосессию с 52-летней киевлянкой Марьяной Жагло, которая на своей ободранной кухне позировала с новеньким дорогим карабином, обещая лично убивать русских.Тогда эти фотографии обошли весь мир. Однако об этом "воине" все подзабыли, когда российские войска действительно стояли у стен Киева. А теперь Лойд решил использовать раскрученный образ и устроил новую фотосессию: теперь Жагло обряжена в свежую — с иголочки — военную форму британского образца (допускаю, что лично "журналист" и привез с собой для фотосессии) и с потертым автоматом Калашникова. Штатный провокатор The Times публикует заметку под заголовком: "Кухонный воин: теперь я убиваю русских" (именно так заметка озаглавлена в печатной версии газеты).Вы только почитайте, какие садистские фразы вкладывает в ее уста Лойд: "Многих мертвых русских солдат я вижу разорванными на куски: только руки и ноги. После резни в Буче и Ирпене вид их конечностей доставляет мне удовольствие. Не так уж плохо видеть их мертвыми в таком виде". Да простят нас читатели за такую цитату, но это — то, что печатается прессой европейского истеблишмента. То, ради чего и устраиваются медийные провокации в Буче или на берегах Оскола.Неслучайно, что данная заметка вышла буквально через день после публикации подробного репортажа The Sunday Times о том, как и чему тренируют украинских вояк на британских полигонах. Именно этому и готовят — привыканию к виду кровавых разорванных на части тел, для чего нанимаются специальные актеры и не жалеются средства на грим и киношные спецэффекты.Британские офицеры уже не скрывают, что их главная задача — увеличить уровень "летальности" украинских военных. С тем чтобы они продолжали убивать, даже когда вокруг лежат оторванные конечности. Чтобы не просто убивать, а получать от этого наслаждение. Именно на этот уровень и переходит культивируемая на Западе русофобия.

