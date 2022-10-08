https://uz.sputniknews.ru/20221008/zaporojskaya-aes-otklyuchilas-ot-energosistemy-ukrainy-28933297.html

Запорожская АЭС отключилась от энергосистемы Украины

Запорожская АЭС отключилась от энергосистемы Украины

В данное время атомная электростанция перешла на работу дизель-генераторов.

2022-10-08T15:26+0500

2022-10-08T15:26+0500

2022-10-08T15:26+0500

специальная военная операция россии в донбассе

украина

аэс

энергосистемы

электростанция

работа

дизельное топливо

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ТАШКЕНТ, 8 окт – Sputnik. ВСУ повредили последнюю линию связи, которая соединяла Запорожскую АЭС с энергосистемой Украины. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Известно, что была повреждена линия электропередач Днепровская мощностью 750 кВ.Также он заявил, что в данное время станция автоматически перешла на работу дизельных генераторов. Рогов подчеркнул, что Украина "сознательно перебила последнюю линию электропередачи и наносит удары по ТЭС в Энергодаре, чтобы не допустить запуска энергоблоков АЭС".Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть установок мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию объекта.В начале сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники станции провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Два сотрудника МАГАТЭ остались на ЗАЭС на постоянной основе. По итогам визита миссии МАГАТЭ опубликовало доклад, в котором подтвердила факт обстрелов ЗАЭС.Читайте также:

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запорожская аэс отключилась от энергосистемы украины в данное время атомная электростанция перешла на работу дизель генераторов подрыв крымского моста видео фото что случилось хронология событий