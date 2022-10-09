https://uz.sputniknews.ru/20221009/nobelevskiy-komitet-upustil-vozmojnost-promolchat-28959797.html

Нобелевский комитет упустил возможность промолчать

Нобелевский комитет упустил возможность промолчать

Нобелевская неделя — 2022 в очередной раз подтвердила правоту слов, сказанных еще в XVII веке: "Если бы геометрические теоремы затрагивали частные интересы, из-за них бы велись войны".

2022-10-09T15:16+0500

2022-10-09T15:16+0500

2022-10-09T15:16+0500

колумнисты

нобелевская премия

запад

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Действительно, премии по физике, химии, биологии/медицине вызывают к себе благожелательное и почтительное отношение. Если не все понимают, о чем идет речь, обозреватели популярно разъясняют, в чем значение новейших открытий в области истории человеческого генома или химических клик-реакций. Как это обогащает наши познания о мироздании и как это может быть применено в народном хозяйстве, пишет корреспондент РИА Новости.Дрязги бывают и здесь — например, о приоритете, но они довольно редки и не портят общую благостную картину. А звание "нобелевский лауреат по физике (химии, биологии)" и до сего дня является почетным. Маститый ученый, понимаешь.Но только мы отходим от естественных наук и переходим в иные сферы, картина меняется диаметрально. Премия по экономике (кроме того, что это не совсем Нобелевская премия — она была учреждена лишь в 1968 году и в завещании Нобеля не обозначена) вызывает к себе скорее безразличное отношение. Во-первых, потому, что это чистая игра в бисер, раздел теории игр — и не более. Во-вторых, что более важно, применение этой премии в народном хозяйстве близко к нулю. Как минимум с 2008 года мировую экономику сильно корежит, и чем далее, тем сильнее, а маститые лауреаты все играют в теорию игр, и близко не касаясь того, что же все-таки происходит и чем сердце успокоится.Премия по литературе в лучшем случае совсем никого не волнует, не греет, не заражает — как, например, премия этого года, присужденная французской писательнице Анни Эрно, о существовании которой 99,99% читателей впервые узнали из нобелевского релиза. Либо вызывает в памяти мрачные времена культа личности, когда Сталинскую премию 1948 года дали за произведение С. П. Бабаевского "Кавалер Золотой Звезды" — сейчас и роман, и его автор полностью забыты, но в 1949 году жюри было прельщено невыносимой идеологической правильностью. Премия 2015 года, врученная С. А. Алексиевич, на той же линии. Секретарская литература (впрочем, обязательно "идеалистического направления", как завещал Нобель) ценима и в Стокгольме.Но все это мелочи по сравнению с Нобелевской премией мира. Нобелевский институт в Осло давно уже проявляет замечательное умение натягивать сову на глобус, т. е. объявлять лауреатов, никак не соответствующих первоначальному завещанию. Которое гласит: "Тому, кто внесет весомый вклад в сплочение народов, ликвидацию или сокращение численности постоянных армий или в развитие мирных инициатив".Пример того, как сплачивать народы и сокращать численность постоянных армий, дают лауреаты премии 2022 года — глава белорусского правозащитного центра "Весна" А. В. Беляцкий, российская общественная организация "Мемориал"* и украинский "Центр гражданских свобод". Они удостоены награды за то, что "представляют гражданское общество в своих странах". А именно: "Они на протяжении многих лет продвигали право критиковать власть и защищать основные права граждан. Они приложили выдающиеся усилия, чтобы задокументировать военные преступления, нарушения прав человека и злоупотребления властью. Вместе они демонстрируют важность гражданского общества для мира и демократии".Садизм стал новой стадией русофобской пропагандыКогда бы норвежский институт следовал рекомендации Бонапарта "Да-да, пишите так, чтобы было кратко и неясно", достаточно было бы указать, что лауреаты "представляют гражданское общество в своих странах", не конкретизируя, как именно и в каком качестве они его представляют. Ведь гражданское общество что дышло, куда поворотил, туда и вышло, записать в его представителей можно кого угодно. Хоть секту Христа-Виссариона.Но в Осло решили описать все подробно. Вплоть до указания "Они приложили выдающиеся усилия, чтобы задокументировать военные преступления и нарушения прав человека".Если брать период с 2014 по 2022 год, преступлений и нарушений было довольно много. Но "выдающиеся усилия" были несколько однобокими. В составленной "Центром громадяньских свобод" хронике его деятельности за 2014-2015 годы есть "передача в Международный уголовный суд представления со свидетельствами о преступлениях против человечности, совершенных режимом Януковича во время Евромайдана 2013-2014 годов", но нету ни слова, ни полслова об одесской гекатомбе 2 мая 2014 года и об убийстве Олеся Бузины в апреле 2015-го. Что же там свидетельствовать и что документировать? Это же не вопиющие к небу злодеяния кровавого Януковича.Точно так же обстрелы гражданского населения в Донбассе, разбрасывание мин "Лепесток" в жилых кварталах, деяния батальона "Азов"** в Мариуполе не подлежат документации. Или вообще не подлежат — без объяснений и упоминаний, как это наблюдается с "Центром громадяньских свобод", или не подлежат потому, как в случае с "Мемориалом"*, что нет достоверной информации. Ибо достоверна лишь та информация, которая идет из Киева. Свидетельства из иных мест доверия не заслуживают.Все это производит довольно жалкое впечатление. Впрочем, есть и такое мнение: "Хорошо хотя бы то, что премию мира не дали Зеленскому и Навальному". Хотя близко к тому было, но предпочли дать забытым или даже вовсе неведомым громадянам. Вероятно, Зеленский поставлен в список 2023 года.Между тем у Норвежского нобелевского института была превосходная возможность промолчать. В 1914-1918 и 1939-1943 годах премию мира не давали, сделав исключение только для Международного комитета Красного Креста (1917-й и 1944 год). Что логично.Кто в 1914-1918 и 1939-1943 годах вносил весомый вклад в сплочение народов, ликвидацию или сокращение численности армий либо в развитие мирных инициатив? Никто. И такой случай был предусмотрен уставом Нобелевского фонда, "если ни одна рассматриваемая деятельность претендентов не окажется достаточно значимой".В 2022-м сплочение народов и сокращение численности армий — примерно как в 1914 году.Ничто не мешало — как и в предыдущие тяжкие эпохи — с горечью признать, что пацифизм потерпел поражение, и отложить присуждение пацифистской премии до более благоприятных времен. Это избавило бы Нобелевский комитет от многих неудобств.* Организация признана иностранным агентом в России и ликвидирована.** Террористическая организация, запрещенная в России.Читайте также: Запад толкнул Саудовскую Аравию в объятия Москвы

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Максим Соколов https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/881/03/8810356_0:279:2048:2327_100x100_80_0_0_59cfe324ed9ca58ccb65d4c7f0d50598.jpg

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нобелевский комитет нобелевская премия