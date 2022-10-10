https://uz.sputniknews.ru/20221010/glava-tatarstana-posetil-polingvalnuyu-shkolu-v-djizake-28994194.html
Глава Татарстана посетил полингвальную школу в Джизаке
Глава Татарстана посетил полингвальную школу в Джизаке
В понедельник в Узбекистан с визитом прибыл глава Татарстана Рустам Минниханов.
2022-10-10T13:34+0500
2022-10-10T13:34+0500
2022-10-10T13:38+0500
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рабочий визит главы татарстана рустама минниханова в узбекистан
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ТАШКЕНТ, 10 окт — Sputnik. Глава Татарстана посетил полилингвальную школу в Джизаке в рамках своего визита в Узбекистан. Об этом сообщает пресс-служба президента Татарстана.Известно, что школа открылась в 2021 году. В данное время там учатся 168 детей. Обучение ведется с пятого класса.Образовательный процесс проходит на узбекском и английском языках. Выдаваемый по окончании обучения сертификат позволяет выпускникам этой школы поступать в зарубежные вузы.Главе Татарстана продемонстировали учeбные классы, общeжитие, спoртивный блок.Напомним: Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Узбекистан в понедельник. В рамках визита глава Татарстана принял участие в открытии филиала Казанского федерального университета.Также у него запланирована встреча с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Кроме этого, Рустам Минниханов посетит шинный завод "БРЗ" (Первый резинотехнический завод) в Ангрене, технопарк ИННО в Ташкенте, а также примет участие в круглом столе, где будут присутствовать представители 20 крупных компаний Татарстана.Читайте также:
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глава татарстана посетил полингвальную школу в джизаке в понедельник в узбекистан с визитом прибыл глава татарстана рустам минниханов принял участие открытие филиала кфу в джизаке фото сайт официальный как поступить
глава татарстана посетил полингвальную школу в джизаке в понедельник в узбекистан с визитом прибыл глава татарстана рустам минниханов принял участие открытие филиала кфу в джизаке фото сайт официальный как поступить
Глава Татарстана посетил полингвальную школу в Джизаке
13:34 10.10.2022 (обновлено: 13:38 10.10.2022)
В понедельник в Узбекистан с рабочим визитом прибыл глава Татарстана Рустам Минниханов.
ТАШКЕНТ, 10 окт — Sputnik. Глава Татарстана посетил полилингвальную школу в Джизаке в рамках своего визита в Узбекистан. Об этом сообщает пресс-служба президента Татарстана.
Известно, что школа открылась в 2021 году. В данное время там учатся 168 детей. Обучение ведется с пятого класса.
Образовательный процесс проходит на узбекском и английском языках. Выдаваемый по окончании обучения сертификат позволяет выпускникам этой школы поступать в зарубежные вузы.
Главе Татарстана продемонстировали учeбные классы, общeжитие, спoртивный блок.
Напомним: Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Узбекистан в понедельник. В рамках визита глава Татарстана принял участие в открытии филиала Казанского федерального университета.
Также у него запланирована встреча с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Кроме этого, Рустам Минниханов посетит шинный завод "БРЗ" (Первый резинотехнический завод) в Ангрене, технопарк ИННО в Ташкенте, а также примет участие в круглом столе, где будут присутствовать представители 20 крупных компаний Татарстана.