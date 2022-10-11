https://uz.sputniknews.ru/20221011/ergashev-vopros-vodoxranilisch-byl-samoy-trudnoy-temoy-dlya-uzbekistana-29035391.html

Эргашев: вопрос водохранилищ был самой трудной темой для Узбекистана

Эргашев: вопрос водохранилищ был самой трудной темой для Узбекистана

Почему Узбекистан заключил соглашение по делимитации границы с Кыргызстаном на таких условиях рассказал политолог Бахтиёр Эргашев.

2022-10-11T20:24+0500

2022-10-11T20:24+0500

2022-10-11T20:24+0500

общество

граница

узбекистан

кыргызстан

мнение эксперта

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ТАШКЕНТ, 11 окт – Sputnik. Узбекистан и Кыргызстан завершают процесс делимитации и демаркации спорных участков границы. Кыргызская сторона на днях озвучила условия соглашения, по которым Узбекистану отходит 4,5 тыс. гектаров земли под Кемпир-Абадским водохранилищем. Взамен Кыргызстан получает 18 тыс. гектаров земли.Почему Узбекистан подписал соглашение на таких условиях в интервью Sputnikрассказал директор Центра исследовательских инициатив Ma’no Бахтиёр Эргашев.Он напомнил, что на государственной границе Кыргызстана и Узбекистана было несколько спорных участков, включая два водохранилища: Кемпир-Абадское и Орто-Токойское.По условиям заключенного соглашения, территория, находящаяся под Кемпир-Абадским водохранилищем, теперь принадлежит Узбекистану. При этом водопользование остается совместным. Орто-Токойское водохранилище, которое расположено в Ала-Букинском районе Джалал-Абадской области Кыргызстана, полностью отходит к КР, однако и в этом случае страны будут договариваться о совместном использовании его ресурсов.Ранее премьер-министр Кыргызстана Акылбек Жапаров заявлял, что вопрос делимитации и демаркации госграницы с Узбекистаном удалось решить мирным путем.Правительственные делегации Кыргызстана и Узбекистана по делимитации и демаркации госграницы подписали протокол совместного заседания, сообщила пресс-служба Кабмина.Документ позволит начать процедуру согласования проекта нового договора об отдельных участках границы. В Бишкек прилетал премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов.Читайте также: Как Кыргызстан и Узбекистан поделили спорные земли, рассказал глава ГКНБ КР

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кыргызстан узбекистан граница делимитация демаркация кемпир-абадское орто-токойское водохранилище земля вода ирригация полив