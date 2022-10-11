https://uz.sputniknews.ru/20221011/shavkat-mirziyoev-posetit-sammit-v-astane-29043568.html

Шавкат Мирзиёев подтвердил участие в саммитах в Астане

Шавкат Мирзиёев подтвердил участие в саммитах в Астане

ТАШКЕНТ, 11 окт — Sputnik. По приглашению главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 12-14 октября посетит Астану для участия... 11.10.2022, Sputnik Узбекистан

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политика

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 11 окт — Sputnik. По приглашению главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 12-14 октября посетит Астану для участия в саммитах Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии и Совета глав государств-участников Содружества Независимых Государств. Об этом сообщили в пресс-службе лидера Узбекистана.В рамках Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии – международного форума, который состоится 13 октября, участники обсудят актуальные вопросы безопасности и устойчивого развития в Азиатском регионе.В пятницу, 14 октября, главы государств СНГ рассмотрят ключевые аспекты многостороннего сотрудничества и дальнейшее расширение практического взаимодействия.Особое внимание в ходе предстоящих мероприятий будет уделено вопросам увеличения взаимной торговли и продвижения проектов промышленной кооперации, формирования эффективных транспортных коммуникаций, обеспечения продовольственной безопасности и противодействия изменению климата.Кроме того, на полях саммита пройдет ряд двусторонних встреч и многосторонних переговоров Президента Узбекистана с руководителями делегаций стран-партнеров.

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