https://uz.sputniknews.ru/20221011/vzaimodeystvie-s-uzbekistanom-na-baze-islamskix-postulatov-vygodno-dlya-rossii--ekspert-29026177.html

Взаимодействие с Узбекистаном на базе исламских постулатов выгодно для России – эксперт

Взаимодействие с Узбекистаном на базе исламских постулатов выгодно для России – эксперт

Представитель российской гильдии финансовых аналитиков считает финансовое взаимодействие РФ со странами Центральной Азии на основе ислама принесет России только плюсы.

2022-10-11T15:07+0500

2022-10-11T15:07+0500

2022-10-11T15:07+0500

экономика

рустам минниханов

татарстан

узбекистан

ислам

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ТАШКЕНТ, 11 окт – Sputnik. Президент Татарстана Рустам Минниханов находится с визитом в Ташкенте. Во вторник он встретится с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. В целом, республика активно развивает отношения с российским регионом. Почему Татарстан уделяет такое внимание сотрудничеству с Узбекистаном в интервью Sputnik рассказал член Наблюдательного совета российской Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров, представитель Штаба татар Москвы, тюрколог Александр Разуваев.В качестве одного из перспективных направлений взаимодействия эксперт упоминает международный экономический саммит "Россия - Исламский мир: KazanSummit", прошедший в мае в Казани.В Узбекистане этот сектор усиленно развивается, уточняет тюрколог. Это выглядит перспективно на фоне экономических реформ и привлечения инвестиций в республике.Экономист уверен, что усиление сотрудничества с исламским миром принесет России только плюсы.Эксперт также считает, что связи по линии ислама между Москвой и Ташкентом укрепляют евразийское пространство.Все это позволит укрепить торгово-экономические, научно-технические, социальные и культурные связей между Москвой и странами-членами Организации исламского сотрудничества (ОИС).Напомним, Узбекистан активно сотрудничает с Татарстаном в сфере торговли и промышленности.Товарооборот между двумя республиками по итогам 2021 года составил почти $200 млн, что на 23,5% выше показателя предыдущего года.По итогам первого полугодия 2022 года показатели взаимной торговли достигли $114 млн.Читайте также: Минниханов призвал вывести товарооборот между Татарстаном и Узбекистаном на $1 млрд

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узбекистан россия татарстан исламские принципы финансирование банкинг визит рустама минниханова в ташкент президент шавкат мирзиёев саммит россия - исламский мир член наблюдательного совета российской гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров член штаба татар москвы тюрколог александр разуваев