https://uz.sputniknews.ru/20221011/vzaimodeystvie-s-uzbekistanom-na-baze-islamskix-postulatov-vygodno-dlya-rossii--ekspert-29026177.html
Взаимодействие с Узбекистаном на базе исламских постулатов выгодно для России – эксперт
Взаимодействие с Узбекистаном на базе исламских постулатов выгодно для России – эксперт
Представитель российской гильдии финансовых аналитиков считает финансовое взаимодействие РФ со странами Центральной Азии на основе ислама принесет России только плюсы.
2022-10-11T15:07+0500
2022-10-11T15:07+0500
2022-10-11T15:07+0500
экономика
рустам минниханов
татарстан
узбекистан
ислам
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ТАШКЕНТ, 11 окт – Sputnik. Президент Татарстана Рустам Минниханов находится с визитом в Ташкенте. Во вторник он встретится с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. В целом, республика активно развивает отношения с российским регионом. Почему Татарстан уделяет такое внимание сотрудничеству с Узбекистаном в интервью Sputnik рассказал член Наблюдательного совета российской Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров, представитель Штаба татар Москвы, тюрколог Александр Разуваев.В качестве одного из перспективных направлений взаимодействия эксперт упоминает международный экономический саммит "Россия - Исламский мир: KazanSummit", прошедший в мае в Казани.В Узбекистане этот сектор усиленно развивается, уточняет тюрколог. Это выглядит перспективно на фоне экономических реформ и привлечения инвестиций в республике.Экономист уверен, что усиление сотрудничества с исламским миром принесет России только плюсы.Эксперт также считает, что связи по линии ислама между Москвой и Ташкентом укрепляют евразийское пространство.Все это позволит укрепить торгово-экономические, научно-технические, социальные и культурные связей между Москвой и странами-членами Организации исламского сотрудничества (ОИС).Напомним, Узбекистан активно сотрудничает с Татарстаном в сфере торговли и промышленности.Товарооборот между двумя республиками по итогам 2021 года составил почти $200 млн, что на 23,5% выше показателя предыдущего года.По итогам первого полугодия 2022 года показатели взаимной торговли достигли $114 млн.Читайте также: Минниханов призвал вывести товарооборот между Татарстаном и Узбекистаном на $1 млрд
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узбекистан россия татарстан исламские принципы финансирование банкинг визит рустама минниханова в ташкент президент шавкат мирзиёев саммит россия - исламский мир член наблюдательного совета российской гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров член штаба татар москвы тюрколог александр разуваев
узбекистан россия татарстан исламские принципы финансирование банкинг визит рустама минниханова в ташкент президент шавкат мирзиёев саммит россия - исламский мир член наблюдательного совета российской гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров член штаба татар москвы тюрколог александр разуваев
Взаимодействие с Узбекистаном на базе исламских постулатов выгодно для России – эксперт
Представитель российской гильдии финансовых аналитиков считает финансовое взаимодействие РФ со странами Центральной Азии на основе ислама принесет России только плюсы.
ТАШКЕНТ, 11 окт – Sputnik. Президент Татарстана Рустам Минниханов находится с визитом в Ташкенте. Во вторник он встретится с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. В целом, республика активно развивает отношения с российским регионом.
Почему Татарстан уделяет такое внимание сотрудничеству с Узбекистаном в интервью Sputnik рассказал член Наблюдательного совета российской Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров, представитель Штаба татар Москвы, тюрколог Александр Разуваев.
В качестве одного из перспективных направлений взаимодействия эксперт упоминает международный экономический саммит "Россия - Исламский мир: KazanSummit", прошедший в мае в Казани.
"Это действительно важное евразийское событие, прежде всего для экономик Узбекистана, Казахстана и других стран-участниц. Главное здесь - создание торговых линеек с использованием исламских финансов", - подчеркнул он.
В Узбекистане этот сектор усиленно развивается, уточняет тюрколог. Это выглядит перспективно на фоне экономических реформ и привлечения инвестиций в республике.
Экономист уверен, что усиление сотрудничества с исламским миром принесет России только плюсы.
"Россию частично можно назвать страной исламского мира, к которому принадлежит все Поволжье и Татарстан. Ислам в России – вторая религия после православия. Кроме того, Татарстан имеет тесные связи с Турцией и с Азербайджаном. Все это позволяет расширять торговые и культурно-гуманитарные отношения Москвы и Ташкента", - считает он.
Эксперт также считает, что связи по линии ислама между Москвой и Ташкентом укрепляют евразийское пространство.
"В Казани нужно открыть деловой центр исламских финансов, который будет покрывать потребности Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Азербайджана. Важно "работать" именно на постсоветском пространстве"
Все это позволит укрепить торгово-экономические, научно-технические, социальные и культурные связей между Москвой и странами-членами Организации исламского сотрудничества (ОИС).
Напомним, Узбекистан активно сотрудничает с Татарстаном в сфере торговли и промышленности.
Товарооборот между двумя республиками по итогам 2021 года составил почти $200 млн, что на 23,5% выше показателя предыдущего года.
По итогам первого полугодия 2022 года показатели взаимной торговли достигли $114 млн.