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https://uz.sputniknews.ru/20221012/zaxarova-prizvala-zapad-razblokirovat-scheta-afganistana-29052845.html
Захарова призвала Запад разблокировать счета Афганистана
Захарова призвала Запад разблокировать счета Афганистана
Америка уклоняется от обязательств по постконфликтому восстановлению Афганистана и не дает властям страны отстроить экономику, заявила официальный... 12.10.2022, Sputnik Узбекистан
2022-10-12T11:37+0500
2022-10-12T11:37+0500
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мид рф
мария захарова
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ТАШКЕНТ, 12 окт - Sputnik. Россия призывает Запад полностью разблокировать счета Центробанка Афганистана. Об этом на брифинге заявила официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.Она также подчеркнула, что считает неприемлемым увязывание предоставления гумпомощи с политическими условиями.Как отметила Мария Захарова, США уклоняются от обязательств по постконфликтному восстановлению Афганистана, продолжая блокировать афганские авуары, тем самым лишая местные власти ресурсов для восстановления экономики, обеспечения безопасности, борьбы с терроризмом."К тому же мы полагаем неприемлемым увязывание предоставления гуманитарной помощи с какими-либо политическими условиями", - подчеркнула она.Захарова добавила, что вся полнота ответственности за нынешнюю ситуацию в Афганистане и восстановление афганской экономики лежит на Вашингтоне.Читайте также: Узбекистан и Афганистан обсудили безопасность на границе
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россия, мид рф, мария захарова, афганистан, сша
россия, мид рф, мария захарова, афганистан, сша

Захарова призвала Запад разблокировать счета Афганистана

11:37 12.10.2022
© Sputnik / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМария Захарова, архивное фото
Мария Захарова, архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.10.2022
© Sputnik / Пресс-служба МИД РФ
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Америка уклоняется от обязательств по постконфликтому восстановлению Афганистана и не дает властям страны отстроить экономику, заявила официальный представитель МИД России.
ТАШКЕНТ, 12 окт - Sputnik. Россия призывает Запад полностью разблокировать счета Центробанка Афганистана. Об этом на брифинге заявила официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.
Она также подчеркнула, что считает неприемлемым увязывание предоставления гумпомощи с политическими условиями.
Как отметила Мария Захарова, США уклоняются от обязательств по постконфликтному восстановлению Афганистана, продолжая блокировать афганские авуары, тем самым лишая местные власти ресурсов для восстановления экономики, обеспечения безопасности, борьбы с терроризмом.
"Мы решительно призываем западников как можно скорее полностью разблокировать счета Центробанка, считаем, что такие полумеры, как создание Афганского трастового фонда из наворованных средств... - хорошо, давайте продолжать называть их замороженными... - все эти полумеры лицемерны, они недостаточны для полномасштабной реконструкции афганской экономики и инфраструктуры", - сказала она.
"К тому же мы полагаем неприемлемым увязывание предоставления гуманитарной помощи с какими-либо политическими условиями", - подчеркнула она.
Захарова добавила, что вся полнота ответственности за нынешнюю ситуацию в Афганистане и восстановление афганской экономики лежит на Вашингтоне.
Читайте также: Узбекистан и Афганистан обсудили безопасность на границе
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