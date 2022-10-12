https://uz.sputniknews.ru/20221012/zaxarova-prizvala-zapad-razblokirovat-scheta-afganistana-29052845.html

Захарова призвала Запад разблокировать счета Афганистана

Захарова призвала Запад разблокировать счета Афганистана

Америка уклоняется от обязательств по постконфликтому восстановлению Афганистана и не дает властям страны отстроить экономику, заявила официальный... 12.10.2022, Sputnik Узбекистан

2022-10-12T11:37+0500

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ТАШКЕНТ, 12 окт - Sputnik. Россия призывает Запад полностью разблокировать счета Центробанка Афганистана. Об этом на брифинге заявила официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.Она также подчеркнула, что считает неприемлемым увязывание предоставления гумпомощи с политическими условиями.Как отметила Мария Захарова, США уклоняются от обязательств по постконфликтному восстановлению Афганистана, продолжая блокировать афганские авуары, тем самым лишая местные власти ресурсов для восстановления экономики, обеспечения безопасности, борьбы с терроризмом."К тому же мы полагаем неприемлемым увязывание предоставления гуманитарной помощи с какими-либо политическими условиями", - подчеркнула она.Захарова добавила, что вся полнота ответственности за нынешнюю ситуацию в Афганистане и восстановление афганской экономики лежит на Вашингтоне.Читайте также: Узбекистан и Афганистан обсудили безопасность на границе

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