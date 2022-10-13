https://uz.sputniknews.ru/20221013/uzbekistantsy-prodoljayut-zavoevyvat-medali-na-chempionate-azii-po-tyajeloy-atletike-29081406.html
Узбекистанцы продолжают завоевывать медали на чемпионате Азии по тяжелой атлетике
Узбекистанцы продолжают завоевывать медали на чемпионате Азии по тяжелой атлетике
Первенство Азии по тяжелой атлетике стартовало в субботу в Бахрейне.
2022-10-13T16:23+0500
2022-10-13T16:23+0500
2022-10-13T16:23+0500
спорт
узбекистанцы
медаль
чемпионат азии
тяжелая атлетика
бахрейн
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ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. Узбекистанцы продолжают завоевывать медали на первенстве Азии по тяжелой атлетике. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Узбекистана.Так, в очередной соревновательный день были определны призеры и победители в весовой категории до 81 кг среди мужчин. В данном весе сразу два атлета из Узбекистана поднялись на пьедестал почета.Мухаммадкодир Тоштемиров, завоевавший серебряную медаль с результатом 154 кг в рывке, завоевал также еще одно серебро с результатом 192 кг в толчке. По итогам двух упражнений узбекистанский тяжелоатлет завоевал бронзу с результатом 346 кг.Другой узбекистанец Огабек Тухтаев в толчке занял третье место с результатом 189 кг.Читайте также:
бахрейн
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узбекистанцы продолжают завоевывать медали на чемпионате азии по тяжелой атлетике первенство азии по тяжелой атлетике стартовало в субботу в бахрейне
узбекистанцы продолжают завоевывать медали на чемпионате азии по тяжелой атлетике первенство азии по тяжелой атлетике стартовало в субботу в бахрейне
Узбекистанцы продолжают завоевывать медали на чемпионате Азии по тяжелой атлетике
Первенство Азии по тяжелой атлетике стартовало в субботу в Бахрейне.
ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik.
Узбекистанцы продолжают завоевывать медали на первенстве Азии по тяжелой атлетике. Об этом сообщает
пресс-служба Национального олимпийского комитета Узбекистана.
Так, в очередной соревновательный день были определны призеры и победители в весовой категории до 81 кг среди мужчин. В данном весе сразу два атлета из Узбекистана поднялись на пьедестал почета.
Мухаммадкодир Тоштемиров, завоевавший серебряную медаль с результатом 154 кг в рывке, завоевал также еще одно серебро с результатом 192 кг в толчке. По итогам двух упражнений узбекистанский тяжелоатлет завоевал бронзу с результатом 346 кг.
Другой узбекистанец Огабек Тухтаев в толчке занял третье место с результатом 189 кг.