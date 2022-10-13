https://uz.sputniknews.ru/20221013/uzbekistantsy-prodoljayut-zavoevyvat-medali-na-chempionate-azii-po-tyajeloy-atletike-29081406.html

Узбекистанцы продолжают завоевывать медали на чемпионате Азии по тяжелой атлетике

Узбекистанцы продолжают завоевывать медали на чемпионате Азии по тяжелой атлетике

Первенство Азии по тяжелой атлетике стартовало в субботу в Бахрейне.

2022-10-13T16:23+0500

2022-10-13T16:23+0500

2022-10-13T16:23+0500

спорт

узбекистанцы

медаль

чемпионат азии

тяжелая атлетика

бахрейн

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0a/0d/29084620_0:29:960:569_1920x0_80_0_0_17154275bb1403bed50f089ab3ee5329.jpg

ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. Узбекистанцы продолжают завоевывать медали на первенстве Азии по тяжелой атлетике. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Узбекистана.Так, в очередной соревновательный день были определны призеры и победители в весовой категории до 81 кг среди мужчин. В данном весе сразу два атлета из Узбекистана поднялись на пьедестал почета.Мухаммадкодир Тоштемиров, завоевавший серебряную медаль с результатом 154 кг в рывке, завоевал также еще одно серебро с результатом 192 кг в толчке. По итогам двух упражнений узбекистанский тяжелоатлет завоевал бронзу с результатом 346 кг.Другой узбекистанец Огабек Тухтаев в толчке занял третье место с результатом 189 кг.Читайте также:

бахрейн

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистанцы продолжают завоевывать медали на чемпионате азии по тяжелой атлетике первенство азии по тяжелой атлетике стартовало в субботу в бахрейне