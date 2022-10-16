https://uz.sputniknews.ru/20221016/jenschinam-voennoslujaschim-i-ix-semyam-budut-okazyvat-podderjku--29177061.html

Женщинам-военнослужащим и семьям военных будут оказывать поддержку

Женщинам-военнослужащим и семьям военных будут оказывать поддержку

Сотрудников воинских частей будут поощрять за помощь.

2022-10-16T16:10+0500

2022-10-16T16:10+0500

2022-10-16T16:22+0500

общество

женщины

социальная поддержка

военнослужащие

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ТАШКЕНТ, 16 окт – Sputnik. Кабинет Министров разработал меры по повышению эффективности системы работы с женщинами и членами семей военнослужащих в войсках Министерства обороны.Так, государство поставило задачу оказывать поддержку женщинам, находящимся в затрудненных жизненных обстоятельствах.Кроме того, на помощь могут рассчитывать семьи военнослужащих. С 1 ноября безработных членов семьи будут направлять на обучение в моноцентры "Ишга мерхамат" и профессиональные центры.Также ведущим специалистам учреждений Минобороны, работающим с женщинами и семьями военнослужащих, будут выплачивать надбавку в размере до 100% месячного оклада.Напомним: президент Узбекистана утвердил Национальную программу, в соответствии с которой будут предприняты меры по повышению активности женщин во всех сферах экономической, политической и социальной жизни страны. Документ рассчитан на 2022-2026 годы.Читайте также:На проекты женского бизнеса выделили 10 миллиардов сумовКак женщинам будут выплачивать декретные пособия

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2022

Мунаввар Разакова

Мунаввар Разакова

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женщинам военнослужащим и их семьям будут оказывать поддержку военные льготы помощь женщины узбекистан соцподдержка женщины военные в узбекистане новости новость