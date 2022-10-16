https://uz.sputniknews.ru/20221016/meditatsiya-mojet-byt-opasna---eksperty--29186020.html
Медитация может быть опасна – эксперты
Медитация может быть опасна – эксперты
Медитации могут ухудшить состояние ментального здоровья.
2022-10-16T21:00+0500
2022-10-16T21:00+0500
2022-10-16T21:00+0500
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Некоторым категориям людей лучше не заниматься медитациями без одобрения врача, считают психотерапевт Рушель Блаво и тренер практик осознанности Роза Алиева.По словам специалистов, очень важно помнить, что медитация – это не панацея от всех проблем, а только инструмент. Однако, он даже не всем подходит.Медитативные практики стимулируют выработку серотонина. У людей, страдающих психическими расстройствами, медитации могут вызвать тревожность и панические атаки.Активная практика может развить психологический кризис у людей с нестабильной психикой. А он чреват паранойей, чувствами отчаяния и страха, а также галлюцинациями, добавил врач.Читайте также:Простое упражнение поможет справиться с депрессиейУченые узнали, что мозг человека способен предсказывать будущее
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медитация опасна для некоторых людей польза вред плюсы минусы как заниматься техники правила влияние на здоровье проблемы с психикой новости новость здоровье
медитация опасна для некоторых людей польза вред плюсы минусы как заниматься техники правила влияние на здоровье проблемы с психикой новости новость здоровье
Медитация может быть опасна – эксперты
Медитации могут не только привести в порядок ментальное здоровье, но и ухудшить его состояние.
Некоторым категориям людей лучше не заниматься медитациями без одобрения врача, считают психотерапевт Рушель Блаво и тренер практик осознанности Роза Алиева.
По словам специалистов, очень важно помнить, что медитация – это не панацея от всех проблем, а только инструмент. Однако, он даже не всем подходит.
"Медитации не рекомендованы людям с некоторыми диагнозами, например, шизофренией, эпилепсией, неврозом в острой стадии. В этом случае включать эти занятия в свою жизнь лучше по согласованию с лечащим врачом",- рассказала тренер.
Медитативные практики стимулируют выработку серотонина. У людей, страдающих психическими расстройствами, медитации могут вызвать тревожность и панические атаки.
"Медитация действительно помогает снять стресс, улучшает концентрацию внимания, память, развивает творческое мышление. Однако к ней нужно подходить ответственно и осторожно," - сказал психотерапевт.
Активная практика может развить психологический кризис у людей с нестабильной психикой. А он чреват паранойей, чувствами отчаяния и страха, а также галлюцинациями, добавил врач.