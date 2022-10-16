https://uz.sputniknews.ru/20221016/na-poligone-v-belgorode-proizoshel-terakt--podrobnosti--29172005.html
На полигоне в Белгороде произошел теракт – подробности
На полигоне в Белгороде произошел теракт – подробности
Всего в результате ЧП пострадало двадцать шесть человек.
2022-10-16T11:02+0500
2022-10-16T11:02+0500
2022-10-16T11:02+0500
в мире
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ТАШКЕНТ, 16 окт – Sputnik. В результате нападения террористов на полигон Западного военного округа в Белгородской области России погибли одиннадцать человек. Об этом сообщает РИА Новости. Также пострадали пятнадцать человек. Они госпитализированы. Известно, что террористы были гражданами одной из стран СНГ. Преступники ликвидированы – по ним открыли ответный огонь.Как уточнили в Минобороны, теракт произошел на занятии по огневой подготовке среди добровольцев, вызвавшихся участвовать в спецоперации на Украине.Читайте также:Потерявшим дома из-за боев жителям ДНР выплатят более 14 миллионов рублейМобилизация, зерновая сделка, обстрелы – о чем говорил Путин на пресс-конференции
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белгород теракт полигон спецоперация военные новость новости
белгород теракт полигон спецоперация военные новость новости
На полигоне в Белгороде произошел теракт – подробности
По последним данным, всего в результате ЧП пострадало двадцать шесть человек, среди них есть раненые и погибшие.
ТАШКЕНТ, 16 окт – Sputnik. В результате нападения террористов на полигон Западного военного округа в Белгородской области России погибли одиннадцать человек. Об этом сообщает РИА Новости.
Также пострадали пятнадцать человек. Они госпитализированы. Известно, что террористы были гражданами одной из стран СНГ. Преступники ликвидированы – по ним открыли ответный огонь.
Как уточнили в Минобороны, теракт произошел на занятии по огневой подготовке среди добровольцев, вызвавшихся участвовать в спецоперации на Украине.