https://uz.sputniknews.ru/20221016/na-poligone-v-belgorode-proizoshel-terakt--podrobnosti--29172005.html

На полигоне в Белгороде произошел теракт – подробности

На полигоне в Белгороде произошел теракт – подробности

Всего в результате ЧП пострадало двадцать шесть человек.

2022-10-16T11:02+0500

2022-10-16T11:02+0500

2022-10-16T11:02+0500

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теракт

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ТАШКЕНТ, 16 окт – Sputnik. В результате нападения террористов на полигон Западного военного округа в Белгородской области России погибли одиннадцать человек. Об этом сообщает РИА Новости. Также пострадали пятнадцать человек. Они госпитализированы. Известно, что террористы были гражданами одной из стран СНГ. Преступники ликвидированы – по ним открыли ответный огонь.Как уточнили в Минобороны, теракт произошел на занятии по огневой подготовке среди добровольцев, вызвавшихся участвовать в спецоперации на Украине.Читайте также:Потерявшим дома из-за боев жителям ДНР выплатят более 14 миллионов рублейМобилизация, зерновая сделка, обстрелы – о чем говорил Путин на пресс-конференции

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