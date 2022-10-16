https://uz.sputniknews.ru/20221016/norov-primet-uchastie-v-zasedanii-tyurkskix-gosudarstv--29173621.html
Норов примет участие в заседании Тюркских государств
Норов примет участие в заседании Тюркских государств
Мероприятие состоится 17 октября в турецкой столице.
2022-10-16T13:08+0500
2022-10-16T13:08+0500
2022-10-16T13:08+0500
политика
владимир норов
тюркские народы
заседание
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ТАШКЕНТ, 16 окт – Sputnik. Глава МИД Узбекистана Владимир Норов примет участие заседании министров иностранных дел Организации тюркских государств СМИД ОТГ, передает пресс-служба ведомства.В ходе мероприятия участники обсудят текущую повестку дня, а также подготовку к первому саммиту организации, запланированному на 11 ноября 2022 года в Самарканде. Кроме того, главы министерств рассмотрят проекты документов, вносимых на подписание.Читайте также: Очередное заседание Совета министров иностранных дел СНГ пройдет в ТашкентеУзбекистан установил дипотношения еще с одной страной
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норов примет участие в заседании тюркских государств министр иностранных дел узбекистана узбекистан тюркские народы тюрки организация новости новость
норов примет участие в заседании тюркских государств министр иностранных дел узбекистана узбекистан тюркские народы тюрки организация новости новость
Норов примет участие в заседании Тюркских государств
Мероприятие состоится 17 октября в турецкой столице. Подробности читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 16 окт – Sputnik.
Глава МИД Узбекистана Владимир Норов примет участие заседании министров иностранных дел Организации тюркских государств СМИД ОТГ, передает пресс-служба
ведомства.
В ходе мероприятия участники обсудят текущую повестку дня, а также подготовку к первому саммиту организации, запланированному на 11 ноября 2022 года в Самарканде. Кроме того, главы министерств рассмотрят проекты документов, вносимых на подписание.