https://uz.sputniknews.ru/20221016/norov-primet-uchastie-v-zasedanii-tyurkskix-gosudarstv--29173621.html

Норов примет участие в заседании Тюркских государств

Норов примет участие в заседании Тюркских государств

Мероприятие состоится 17 октября в турецкой столице.

2022-10-16T13:08+0500

2022-10-16T13:08+0500

2022-10-16T13:08+0500

политика

владимир норов

тюркские народы

заседание

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ТАШКЕНТ, 16 окт – Sputnik. Глава МИД Узбекистана Владимир Норов примет участие заседании министров иностранных дел Организации тюркских государств СМИД ОТГ, передает пресс-служба ведомства.В ходе мероприятия участники обсудят текущую повестку дня, а также подготовку к первому саммиту организации, запланированному на 11 ноября 2022 года в Самарканде. Кроме того, главы министерств рассмотрят проекты документов, вносимых на подписание.Читайте также: Очередное заседание Совета министров иностранных дел СНГ пройдет в ТашкентеУзбекистан установил дипотношения еще с одной страной

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