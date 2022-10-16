https://uz.sputniknews.ru/20221016/shest-stran-es-vosstanovili-torgovlyu-s-rossiey-do-urovnya-fevralya--29174796.html

Шесть стран ЕС восстановили торговлю с Россией до уровня февраля

Шесть стран ЕС восстановили торговлю с Россией до уровня февраля

Европейские страны наращивают экспорт товаров в Россию.

2022-10-16T14:06+0500

2022-10-16T14:06+0500

2022-10-16T14:06+0500

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ТАШКЕНТ, 16 окт – Sputnik. В начале лета шесть стран Европейского союза восстановили экспорт и импорт с Москвой как минимум до уровня февраля. Об этом сообщает РИА Новости.Так, экспорт в Россию в июне превысил февральские показатели у: Латвии (на 67%), Словении (37%), Хорватии (28%), Болгарии (25%), Эстонии (19%), Кипра (12%) и Люксембурга (7%).В то же время товарный импорт из России превысил февральский уровень в: Словении (в 4,4 раза), Хорватии (в 2,7 раза), Чехии (в 2 раза), Мальте (88%), Испании (46%), Бельгии (39%), Люксембурге (22%), Кипре (13%), Эстонии (11%) и Болгарии (10%).Получается, что импорт и экспорт Болгарии, Кипра, Люксембурга, Словении, Хорватии и Эстонии достигли зимних значений.В данный момент европейские страны наращивают экспорт в Россию. Австрия и Греция уже максимально уменьшили разрыв в июне по сравнению с февралем.За первые шесть месяцев года экспорт товаров из Евросоюза в Россию уменьшился на 31% - до 28,4 млрд евро, а импорт увеличился на 83% - до 121,7 млрд.Напомним, после начала спецоперации на Украине западные страны увеличили санкционное давление на Москву, ограничив экспорт различных товаров. Так, в Россию запретили вывозить многие виды технологического оборудования. В то же время некоторые страны ввели санкции против импорта российских товаров.Антироссийские санкции привели к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты в Европе и США. Владимир Путин указывал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.Читайте также:Евросоюз собирается смягчить часть санкций против России — СМИКолташов о падении экономики ЕС, санкциях и решении ОПЕК+ снизить добычу нефти

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шесть стран ес восстановили торговлю с россией до уровня февраля антироссийские санкции экономика торговля как влияет европа россия новости новость