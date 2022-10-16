https://uz.sputniknews.ru/20221016/v-namangane-proydet-mejdunarodnyy-festival-meda-29173182.html

В Намангане пройдет Международный фестиваль меда

В Намангане пройдет Международный фестиваль меда

В рамках мероприятия будут дегустация, концерт и другое.

2022-10-16T12:10+0500

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общество

наманган

фестиваль

мед

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ТАШКЕНТ, 16 окт – Sputnik. В Намангане с 28 по 30 октября в парке Afsonalar vodiysi впервые пройдет Международный фестиваль меда, передает пресс-служба Минтуризма Узбекистана.На мероприятии продукцию представят более 250 отечественных и зарубежных производителей. Гости фестиваля смогут узнать всю информацию о меде, пчеловодстве, принять участие в дегустации, а также сами изготовить мазь из пчелиного воска и сделать поделки.Кроме того, в рамках мероприятия пройдут мастер-классы, конференция по развитию сельскохозяйственного туризма в республике, выставка мёда, соревнования и концерт.Также организаторы мероприятия планируют провести конкурс по таким номинациям как, "Лучший фасованный мёд" и "Самый натуральный мёд".Читайте также:В Намангане создадут текстильный институт и технопаркКуда сходить на выходных: топ-10 мероприятий в Ташкенте

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