https://uz.sputniknews.ru/20221017/uroki-patriotizma-daet-realnost-29186747.html

Уроки патриотизма дает реальность

Уроки патриотизма дает реальность

Вот что бывает, когда патриотизм превращают в балаган.

2022-10-17T09:17+0500

2022-10-17T09:17+0500

2022-10-17T09:17+0500

колумнисты

патриотизм

мнение эксперта

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История тут такая: настоящий техасец, настоящий республиканец и ветеран войны в Афганистане, член палаты представителей Дэн Креншоу решил устроить предвыборное мероприятие и поиграть на главной для любого нормального человека струне. Патриотизме. В данном случае — возрождении настоящего американского духа.И вот что он придумал для такого мероприятия — видео (хорошо, что не голограмму), когда сам Дэн с командой уже сидят в Овальном офисе, и тут появляется… как бы призрак отца всех республиканцев Рональда Рейгана. "Ты что там задумался, Дэн?" — спрашивает призрак."Господин президент, — говорит ему Дэн, — как нам достучаться до следующего поколения патриотов в моей эпохе, в 2022 году?" — "Но ты же куда-то собирался?" — "Да, собственно, собирался. На мой молодежный саммит 2022 года. Они там ждут меня".И дедушка Рейган ему говорит: тогда вперед, сынок. У нас еще есть шанс спасти Америку. Молодежь — наше будущее.Тут со словами "мы не подведем вас, сэр" живой Креншоу выбегает на сцену того самого саммита. Аплодисменты. Жидкие. Потому что, как уже сказано, зал полупустой.Между прочим, выговаривает своему однопартийцу и единомышленнику Ахмари, я на днях был в католическом университете в штате Огайо (напомним, глубинном и республиканском). И зал у нас был не просто набит — организаторам пришлось открывать соседний и проводить туда видеосвязь. Молодое поколение туда пришло толпами — обсуждать множество конкретных сегодняшних вопросов переустройства будущей нормальной Америки, а балаган в голливудском стиле под "свежими" лозунгами типа "Молодежь — наше будущее" там бы тоже не прошел.Приговор автора (напомним — опытного преподавателя): молодежи нужны новые идеи и действия, а не банальности и спецэффекты.И эти новые идеи и действия — то, что сейчас действительно требуется и в США, и не только там.История эта напоминает нам о том, что самое интересное в сегодняшних событиях — внутренние тектонические сдвиги в обществах. По всему миру, потому что нынешняя гибридная третья мировая изменит общества множества стран, не только в России, а еще и в США — и далее много где. Люди это ощущают, и не самые умные учиняют среди прочего дешевые шоу для мобилизации лучших чувств, желательно у молодого поколения. Так вот, лучше бы по этой части поосторожнее. Чувство патриотизма должно быть настоящим, оно зреет долго.Тут есть пара историй на популярную сегодня тему мобилизации, в том числе насчет добровольцев из нашей "консервативной" глубинки и тех, кто — прежде всего в мегаполисах — убежал от мобилизации за ближайшую границу.Одна такая история: мне повезло общаться в свое время с замечательным человеком, который стал профессором в 33 года, был звездой экономической науки и ученым секретарем Института экономики Академии наук СССР. А летом 1941 года ему предложили стать директором этого института, в эвакуации, в его родном Ташкенте. К этому предложению, понятно, прилагалась так называемая бронь — от призыва в армию. Да и вообще, человеку 36 лет, не первоочередник.Дипломатия больше не нужна СШАНо он, как только тем же летом 1941 года объявили запись в московское ополчение, куда брали все возрасты, ушел в него рядовым.Ну, войну-то закончил генерал-майором, фактически командующим армией и в 1945 году — комендантом Вены. Но в августе 1941-го он о таком вряд ли мог думать. В том числе потому, что ополчение это вооружено было известно как, с боевым слаживанием и подготовкой там было не всегда хорошо — бросали сразу в бой. И, мягко говоря, не все вернулись.И этого человека я как-то спросил: а о чем вы тогда думали, идя в военкомат? Можно ведь себе представить, сколько замечательных слов могло роиться в голове молодого профессора, чьи лекции собирали толпы.А он отвечал: "Да ни о чем я таком не думал. Я рассердился. Одна мысль была: что же эти сволочи творят и кто их остановит? Получается, что я".Вот такая история. А теперь другая — сегодняшняя. У подруги нашей семьи горе: ее сын, айтишник, примерно того же возраста (кажется даже, именно 36 лет) превентивно убежал от чисто теоретического призыва, убежал в Армению.А женщина эта, если коротко, крымско-донбасская, медик, с длинной биографией, в которой — помощь беженцам из Донбасса, работа в хосписах и многое другое. И вот она сидела, думала, мучилась, друзья ее утешали — у человека ведь горе и стыд. Потом позвонила знакомому адвокату и начала переписывать завещание. Хорошо, что еще у нее есть дочь, теперь отчий дом достанется ей, а парня из завещания выкинули. Что можно по этому поводу сказать? А, наверное, ничего не надо. Здесь перед нами человек, который не рассердился. И только. Отчий дом он не получит, и смысл в этом полный.Патриотизм — это не послушная кобыла, которую может взнуздать кто угодно. Это штука необъяснимая, которая растет или не растет в человеке всю жизнь, и в какой-то момент один человек может рассердиться, а другой — нет. Патриоты (в том числе американские) могут очень горячо обсуждать серьезные вопросы будущего своей страны и то, что они сами могут для нее и себя сделать, но морщатся от дежурно-натужных акций для мобилизации их энтузиазма.Нам, видимо, еще долго предстоит наблюдать перемены в нашем обществе, отслеживать, какие политики взбивают пену "патриотизма", а на самом деле мечтают устроить в стране очередную левацкую революцию. Ни у кого в мировой истории из таковой ничего хорошего не вышло, но вдруг в этот раз получится. Надо только, чтобы все окрысились и сидели, боясь и в напряжении, ожидая, как "сменятся все элиты", вот тогда заживем.А настоящий патриотизм — он не такой, он бывает и тихий. Например, такой: человек знает, что сейчас надо стоять на своем месте и делать свое дело.Читайте также:Запад переходит к террористической войне против РоссииЕвросоюз объявил об открытии второго фронта: противником назван весь мир

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