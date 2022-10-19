https://uz.sputniknews.ru/20221019/minenergetiki-preduprejdaet-o-vozmojnyx-pereboyax-s-podachey-elektrichestva-29262504.html
Минэнергетики предупреждает о возможных перебоях с подачей электричества
Минэнергетики предупреждает о возможных перебоях с подачей электричества
Пресс-служба министерства распространила предупреждение о возможности неполадок в электросетях.
2022-10-19T10:27+0500
2022-10-19T10:27+0500
2022-10-19T10:27+0500
общество
электричество
ташкент
сырдарьинская область
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кашкадарьинская область
ферганская область
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ТАШКЕНТ, 19 окт – Sputnik. Министерство энергетики Узбекистана предупредило о возможности кратковременных сбоев в подаче электроэнергии. Такое сообщение распространила пресс-служба министерства.Сбои могут быть вызваны высоким уровнем пыли в воздухе, оседающей на линиях электропередач, и большим количеством дождей. Эти два фактора могут привести к локальным повреждениям электросетей.Специалисты министерства прогнозируют такие сбои в Ташкентской, Сырдарьинской, Самаркандской, Кашкадарьинской и Ферганской областях, а также в некоторых районах города Ташкента.Для оперативного устранения неполадок в этих регионах создали аварийные бригады.Напомним, 17 октября в Ташкенте и некоторых регионах страны усилившийся ветер вызвал пыльные бури.В Узгидромете уточнили, что 17 октября уровень загрязнения атмосферного воздуха мелкодисперсными частицами (твердые микрочастицы и мелкие капли жидкостей) в Ташкенте превысил нормативы, рекомендуемые ВОЗ по качеству воздуха в 16 раз.Как прокомментировали в интервью корреспонденту Sputnik специалисты Узгидромета, причина возникновения пыльных бурь – долгий сухой период без дождей, строительные работы, интенсивно идущие в столице и загруженность транспортом.При этом эксперты отмечают, что в Узбекистане пыльные бури – явление частое, а крупнейшим источником пыли являются осушенные территории дна Аральского моря и Приаралье.Читайте также: Деревья-пылесосы: эксперт рассказала, как защитить Ташкент от пыльной бури
ташкент
сырдарьинская область
самаркандская область
кашкадарьинская область
ферганская область
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пыльные бури министерство энергетики перебои с поставкой электричества сбои неполадки в электросетях
пыльные бури министерство энергетики перебои с поставкой электричества сбои неполадки в электросетях
Минэнергетики предупреждает о возможных перебоях с подачей электричества
Пресс-служба министерства распространила предупреждение о возможности неполадок в электросетях.
ТАШКЕНТ, 19 окт – Sputnik.
Министерство энергетики Узбекистана предупредило о возможности кратковременных сбоев в подаче электроэнергии. Такое сообщение распространила пресс-служба
министерства.
Сбои могут быть вызваны высоким уровнем пыли в воздухе, оседающей на линиях электропередач, и большим количеством дождей. Эти два фактора могут привести к локальным повреждениям электросетей.
Специалисты министерства прогнозируют такие сбои в Ташкентской, Сырдарьинской, Самаркандской, Кашкадарьинской и Ферганской областях, а также в некоторых районах города Ташкента.
Для оперативного устранения неполадок в этих регионах создали аварийные бригады.
Напомним, 17 октября в Ташкенте и некоторых регионах страны усилившийся ветер вызвал пыльные бури.
В Узгидромете уточнили, что 17 октября уровень загрязнения атмосферного воздуха мелкодисперсными частицами (твердые микрочастицы и мелкие капли жидкостей) в Ташкенте превысил нормативы, рекомендуемые ВОЗ по качеству воздуха в 16 раз.
Как прокомментировали в интервью корреспонденту Sputnik специалисты Узгидромета, причина возникновения пыльных бурь – долгий сухой период без дождей, строительные работы, интенсивно идущие в столице и загруженность транспортом.
При этом эксперты отмечают, что в Узбекистане пыльные бури – явление частое, а крупнейшим источником пыли являются осушенные территории дна Аральского моря и Приаралье.