https://uz.sputniknews.ru/20221019/uzbekskie-yuvelirnye-ukrasheniya-pokajut-na-vystavke-v-parije-29275885.html
Узбекские ювелирные украшения покажут на выставке в Париже
Узбекские ювелирные украшения покажут на выставке в Париже
Также на экспозиции "Дорога в Самарканд. Чудеса шелка и золота" выставят 24 предмета живописи из ведущих музеев страны.
2022-10-19T16:49+0500
2022-10-19T16:49+0500
2022-10-19T16:49+0500
культура
париж
ювелирные украшения
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ТАШКЕНТ, 19 окт – Sputnik. Выставка под названием "Дорога в Самарканд. Чудеса шелка и золота" откроется 23 ноября в Институте арабского мира в Париже. Об этом заявила заместитель председателя Фонда масс-медиа Саида Мирзиёева в своем Telegram-канале.По словам Мирзиёевой, на экспозиции покажут произведения народного прикладного искусства Узбекистана, созданные в середине XIX – начале XX века. Это предметы одежды и обуви, головные уборы, ювелирные украшения, а также 24 предмета живописи из музеев Нукуса, Самарканда, Бухары и Ташкента.Всего на выставке представят более 300 экспонатов.Узбекистан активно сотрудничает с разными странами в сфере популяризации своей культуры. В частности, республика инициировала сотрудничество в области музейного дела между странами-участницами Шанхайской организации сотрудничества. Возможности и формы такого взаимодействия обсудили министры культуры стран ШОС на совещании, прошедшем в Ташкенте 19 мая текущего года.Участие в совещании приняла министр культуры России Ольга Любимова. В ходе визита в Узбекистан она договорилась о том, что театральные труппы республики примут участие в российской программе "Большие гастроли".Любимова также посетила Самарканд, отметила большую работу по сохранению культурных памятников страны. Она особо выделила уникальный проект "Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира", который был инициирован президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.Активное участие в данном проекте приняли представители таких российских музеев как Эрмитаж, Третьяковская галерея, Российский этнографический музей, Государственный исторический музей, а также Музея Востока и научного сообщества.
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самарканд узбекистан искусство выставка париж лувр саида мирзиёева последние новости культура
самарканд узбекистан искусство выставка париж лувр саида мирзиёева последние новости культура
Узбекские ювелирные украшения покажут на выставке в Париже
Также на экспозиции "Дорога в Самарканд. Чудеса шелка и золота" выставят 24 предмета живописи из ведущих музеев страны.
ТАШКЕНТ, 19 окт – Sputnik. Выставка под названием "Дорога в Самарканд. Чудеса шелка и золота" откроется 23 ноября в Институте арабского мира в Париже. Об этом заявила заместитель председателя Фонда масс-медиа Саида Мирзиёева в своем Telegram-канале.
По словам Мирзиёевой, на экспозиции покажут произведения народного прикладного искусства Узбекистана, созданные в середине XIX – начале XX века. Это предметы одежды и обуви, головные уборы, ювелирные украшения, а также 24 предмета живописи из музеев Нукуса, Самарканда, Бухары и Ташкента.
Всего на выставке представят более 300 экспонатов.
"Выставка инициирована и организована совместно Фондом развития культуры и искусства при Кабинете Министров Республики Узбекистан и Институтом арабского мира", - сообщила Саида Мирзиёева.
Узбекистан активно сотрудничает с разными странами в сфере популяризации своей культуры. В частности, республика инициировала сотрудничество в области музейного дела между странами-участницами Шанхайской организации сотрудничества. Возможности и формы такого взаимодействия обсудили
министры культуры стран ШОС на совещании, прошедшем в Ташкенте 19 мая текущего года.
Участие в совещании приняла министр культуры России Ольга Любимова. В ходе визита в Узбекистан она договорилась о том, что театральные труппы республики примут участие в российской программе "Большие гастроли".
Любимова также посетила
Самарканд, отметила большую работу по сохранению культурных памятников страны. Она особо выделила уникальный проект "Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира", который был инициирован президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.
Активное участие в данном проекте приняли представители таких российских музеев как Эрмитаж, Третьяковская галерея, Российский этнографический музей, Государственный исторический музей, а также Музея Востока и научного сообщества.