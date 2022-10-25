https://uz.sputniknews.ru/20221025/rossiyskie-biznesmeny-vse-aktivnee-ispolzuyut-sklady-v-uzbekistane-29458636.html

Российские бизнесмены все активнее используют склады в Узбекистане

Российские бизнесмены все активнее используют склады в Узбекистане

Изменение логистических маршрутов ведет к тому, что складские помещения в Центральной Азии и южных регионах России становятся популярнее, а помещения в Ленинградской области, где были хабы товаров из ЕС, невостребованы.

2022-10-25T19:54+0500

2022-10-25T19:54+0500

2022-10-25T19:54+0500

россия

узбекистан

казахстан

бизнесмены

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ТАШКЕНТ, 25 окт – Sputnik. Российские ритейлеры и операторы доставки пересматривают логистические маршруты и проявляют все больший интерес к складам в Узбекистане и Казахстане, сообщает "Коммерсант".В результате санкций и изменения логистических маршрутов спрос на складские помещения в странах постсоветского пространства вырос на 25-30%, сообщил региональный директор NF Group Константин Фомиченко, тогда как площади в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, где расположены хабы товаров из Евросоюза, невостребованы.Такой интерес обусловлен возможностью параллельного импорта в Россию через третьи страны, считает эксперт.Спрос российского бизнеса на складские помещения в странах постсоветского пространства с начала года вырос на 25–30%, сообщил “Ъ” региональный директор NF Group Константин Фомиченко.Хотя такая заметная динамика обусловлена низкой базой, но рост спроса обусловлен возможностью параллельного импорта в РФ через третьи страны, поясняет эксперт. По его словам, больше всего бизнесменов интересуют небольшие склады площадью 5-10 тыс. кв.м.Интерес к складам в ближнем зарубежье проявляют преимущественно ритейлеры и представители онлайн-торговли и логистические компании, такие как Wildberries, Ozon, СДЭК.Читайте также: Узбекистанские предприниматели увеличили продажи на Wildberries

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