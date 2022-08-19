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https://uz.sputniknews.ru/20220819/uzbekistanskie-predprinimateli-uvelichili-prodaji-na-wildberries--27296424.html
Узбекистанские предприниматели увеличили продажи на Wildberries
Узбекистанские предприниматели увеличили продажи на Wildberries
Наиболее востребованная узбекская продукция – одежда
2022-08-19T13:39+0500
2022-08-19T13:39+0500
экономика
узбекистанцы
предприниматели
бизнес
продажи
интернет-магазин
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ТАШКЕНТ, 19 авг – Sputnik. За первые шесть месяцев 2022 года представители бизнеса из Узбекистана, Беларуси, Казахстана, Армении и Кыргызстана увеличили продажи своей продукции через Wildberries на 441% до 5,1 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба интернет-магазина.При этом, доходы сильнее всего выросли в сегменте следующих социально необходимых товаров:Такой динамичный переход предпринимателей стал причиной роста спроса на продукцию стран-участниц ЕАЭС, продажи которой увеличились на 96% и составили 18,5 млрд руб.Ранее стало известно, что на международной платформе Alibaba.com заработает онлайн-павильон Узбекистана.Читайте также:Российские импортеры заинтересовались ферганским текстилемВ Узбекистане пройдет Неделя диалога с предпринимателями
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узбекистанские предприниматели увеличили продажи на wildberries узбекистан интернет магазин как продавать доход экономика новости экономики новость какие товары еаэс выручка
узбекистанские предприниматели увеличили продажи на wildberries узбекистан интернет магазин как продавать доход экономика новости экономики новость какие товары еаэс выручка

Узбекистанские предприниматели увеличили продажи на Wildberries

13:39 19.08.2022
© Depositphotos / PressmasterРуки на клавиатуре
Руки на клавиатуре - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.08.2022
© Depositphotos / Pressmaster
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Среди наиболее востребованной продукции из Узбекистана – футболки, платья и лонгсливы.
ТАШКЕНТ, 19 авг – Sputnik. За первые шесть месяцев 2022 года представители бизнеса из Узбекистана, Беларуси, Казахстана, Армении и Кыргызстана увеличили продажи своей продукции через Wildberries на 441% до 5,1 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба интернет-магазина.
При этом, доходы сильнее всего выросли в сегменте следующих социально необходимых товаров:
продуктов питания (рост продаж в 58 раз год к году);
товаров для здоровья (в 28 раз);
средств индивидуальной защиты (масок, перчаток и антисептиков) (в 10 раз);
канцелярских товаров (в 9 раз) и игрушек (в 9 раз).
Такой динамичный переход предпринимателей стал причиной роста спроса на продукцию стран-участниц ЕАЭС, продажи которой увеличились на 96% и составили 18,5 млрд руб.
Ранее стало известно, что на международной платформе Alibaba.com заработает онлайн-павильон Узбекистана.
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