https://uz.sputniknews.ru/20220819/uzbekistanskie-predprinimateli-uvelichili-prodaji-na-wildberries--27296424.html

Узбекистанские предприниматели увеличили продажи на Wildberries

Узбекистанские предприниматели увеличили продажи на Wildberries

Наиболее востребованная узбекская продукция – одежда

2022-08-19T13:39+0500

2022-08-19T13:39+0500

2022-08-19T13:39+0500

экономика

узбекистанцы

предприниматели

бизнес

продажи

интернет-магазин

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ТАШКЕНТ, 19 авг – Sputnik. За первые шесть месяцев 2022 года представители бизнеса из Узбекистана, Беларуси, Казахстана, Армении и Кыргызстана увеличили продажи своей продукции через Wildberries на 441% до 5,1 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба интернет-магазина.При этом, доходы сильнее всего выросли в сегменте следующих социально необходимых товаров:Такой динамичный переход предпринимателей стал причиной роста спроса на продукцию стран-участниц ЕАЭС, продажи которой увеличились на 96% и составили 18,5 млрд руб.Ранее стало известно, что на международной платформе Alibaba.com заработает онлайн-павильон Узбекистана.Читайте также:Российские импортеры заинтересовались ферганским текстилемВ Узбекистане пройдет Неделя диалога с предпринимателями

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узбекистанские предприниматели увеличили продажи на wildberries узбекистан интернет магазин как продавать доход экономика новости экономики новость какие товары еаэс выручка