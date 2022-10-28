https://uz.sputniknews.ru/20221028/prezidenty-uzbekistana-i-kazaxstana-obsudili-investproekty-29547853.html
Президенты Узбекистана и Казахстана обсудили инвестпроекты
Президенты Узбекистана и Казахстана обсудили инвестпроекты
Шавкат Мирзиёев и Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи в Астане рассмотрели повестку дня предстоящего саммита Организации тюркских государств в Самарканде.
2022-10-28T16:47+0500
2022-10-28T16:47+0500
2022-10-28T16:47+0500
политика
казахстан
узбекистан
шавкат мирзиёев
касым-жомарт токаев
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ТАШКЕНТ, 28 окт – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе визита в Астану встретился с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.На встрече главы государств рассмотрели вопросы дальнейшего укрепления узбекско-казахстанских отношений, расширение взаимодействия по приоритетным направлениям двустороннего сотрудничества, сообщили в пресс-службе президента Узбекистана.Президенты двух стран также обсудили повестку дня предстоящего саммита Организации тюркских государств, который пройдет 11 ноября в городе Самарканде.Читайте также: По итогам открытого диалога: президент проверил ход реформ в медицине
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президент шавкат мирзиёев визит астана казахстан узбекистан касым-жомарт токаев
президент шавкат мирзиёев визит астана казахстан узбекистан касым-жомарт токаев
Президенты Узбекистана и Казахстана обсудили инвестпроекты
Шавкат Мирзиёев и Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи в Астане рассмотрели повестку дня предстоящего саммита Организации тюркских государств в Самарканде.
ТАШКЕНТ, 28 окт – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе визита в Астану встретился с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
На встрече главы государств рассмотрели вопросы дальнейшего укрепления узбекско-казахстанских отношений, расширение взаимодействия по приоритетным направлениям двустороннего сотрудничества, сообщили
в пресс-службе президента Узбекистана.
"Особое внимание уделено перспективам наращивания товарооборота, реализации инвестиционных проектов в сферах промышленности, энергетики, транспорта и логистики, сельского хозяйства и других отраслях экономики", - говорится в сообщении пресс-службы.
Президенты двух стран также обсудили повестку дня предстоящего саммита Организации тюркских государств, который пройдет 11 ноября в городе Самарканде.