https://uz.sputniknews.ru/20221028/prezidenty-uzbekistana-i-kazaxstana-obsudili-investproekty-29547853.html

Президенты Узбекистана и Казахстана обсудили инвестпроекты

Президенты Узбекистана и Казахстана обсудили инвестпроекты

Шавкат Мирзиёев и Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи в Астане рассмотрели повестку дня предстоящего саммита Организации тюркских государств в Самарканде.

2022-10-28T16:47+0500

2022-10-28T16:47+0500

2022-10-28T16:47+0500

политика

казахстан

узбекистан

шавкат мирзиёев

касым-жомарт токаев

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ТАШКЕНТ, 28 окт – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе визита в Астану встретился с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.На встрече главы государств рассмотрели вопросы дальнейшего укрепления узбекско-казахстанских отношений, расширение взаимодействия по приоритетным направлениям двустороннего сотрудничества, сообщили в пресс-службе президента Узбекистана.Президенты двух стран также обсудили повестку дня предстоящего саммита Организации тюркских государств, который пройдет 11 ноября в городе Самарканде.Читайте также: По итогам открытого диалога: президент проверил ход реформ в медицине

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