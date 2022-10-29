https://uz.sputniknews.ru/20221029/amerikantsy-boyatsya-chto-moskva-pokajet-im-kuzkinu-mat-29560917.html

Американцы боятся, что Москва покажет им кузькину мать

Американцы боятся, что Москва покажет им кузькину мать

СМИ: Путин вполне может "взорвать эту бомбу" в ноябре

2022-10-29T10:50+0500

2022-10-29T10:50+0500

2022-10-29T10:50+0500

колумнисты

сша

россия

мнение эксперта

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Нет, речь не о пресловутом ТЯО, которое Россия якобы собралась использовать на территории Украины. В эту чушь, похоже, на Западе не верят даже самые знатные пропагандисты, мастера по развешиванию лапши на уши электорату.На самом деле Фридман имеет в виду российский экспорт нефти и газа. Да-да, это тот самый хорошо знакомый нам мем про "углеводороды как оружие".Ведь это только демократические страны могут демократически торговать своими ресурсами. Как это происходит, мы видим прямо сейчас: европейцы уже приговорены покупать СПГ у Штатов по цене, на порядок превышающей ту, что они платили "Газпрому". А когда справедливую цену за свой товар пытаются получить другие страны, кроме США, это по умолчанию авторитаризм и "применение углеводородов как оружия" — weaponisation.Получается, что когда Москва продает нефть и газ, то это само по себе плохо, это шантаж и weaponisation. Но Фридман опасается, что Кремль может применить вообще супероружие. Взорвать, так сказать, энергетическую "Царь-бомбу". Показать партнерам кузькину мать. Это будет — только не удивляйтесь — заморозка российских поставок нефти и газа на Запад.Вот подите поймите американскую логику. Продает Россия углеводороды — безобразие, она, мол, подсадила на них весь мир как на наркотик. Прекращает продавать — вообще караул, "Апокалипсис сегодня".Нетрудно понять, что от нас требуется. Продавать углеводороды исключительно тем, кому скажут в США, и ровно за те деньги, которые назначит Вашингтон. Беспомощно смотреть, как растет маржа уважаемых партнеров. Ощущать свое богатство как источник своих тягот и расходов. Проникаться верой в то, что "на самом деле" углеводороды — это действительно прошлый век, и чего с ними возиться, не проще ли взять их все и сдать оптом американским партнерам? Пресловутый потолок цен — он ведь именно про это.Да, так что же там с нашей кузькиной матерью? Хитрый план Москвы, по мнению Фридмана, — это полная остановка российских поставок нефти и газа всем странам, поддерживающим Украину, на срок от одного до двух месяцев. Такой как бы подарок к Рождеству и ответ на инициативу с потолком цен."Путин собирает нефтегазовую бомбу прямо у нас на глазах и с нашей невольной помощью — она может сдетонировать уже этой зимой, — стращает читателя Фридман. — Тогда цены на газ и нефть в США взлетят в стратосферу". К Рождеству, как подсчитал автор, цена барреля нефти — при остановке поставок на Запад — может вырасти до 200 долларов, а галлон бензина в США — до десяти-двенадцати долларов. Это притом что сейчас он стоит 6-7 долларов и американцы уже несут свои власти по кочкам."Дискотека" 1960-х: зенитный комплекс HAWK для ВСУЧтобы притормозить рост цен, вашингтонский режим был вынужден распечатать свой стратегический запас нефти. Байден покусился на его целостность, пообещав 180 миллионов баррелей из него "влить" на рынок, чтобы немного снизить цены на АЗС накануне выборов 8 ноября. Но что будет дальше?На 14 октября в американском стратегическом резерве осталось порядка 405 миллионов баррелей, притом что последние десять лет он стабильно превышал 600 миллионов. То есть резерв уже уменьшился в полтора раза. Если Москва прекратит поставки и цена нефти взлетит вверх, то американцы рискуют очень быстро потратить все свои запасы и впасть в зависимость от своих заклятых врагов — Ирана, Венесуэлы и той же России.С нами будет как с Германией, тревожится Фридман. Немцы отказались от АЭС — и Россия тут же подсадила их на свой дешевый газ. А теперь перестала продавать свой газ в Германию — и у немцев пошла ломка. Мы потратим всю нашу нефтяную подушку безопасности — и тогда русские проделают с нами то же самое.Но позвольте, разве не американские прокси-экологи застращали атомной опасностью податливых немцев? Расчет Вашингтона был на то, что немцы перейдут на американский СПГ, но те предпочли русские углеводороды. А кто силовым путем добился остановки "Северного потока"? Ну не русские же. Вот уж, что называется, с больной головы на здоровую.Десятилетиями Фридман и его коллеги впаривали правительствам всего мира, какая прелесть этот свободный рынок, давайте "меньше государства" — рыночек сам все порешает. Сейчас американцы оказались на этом рынке не в доминирующем положении. Ох, как же им это не нравится. Рыночек решает, но почему-то все время не в их пользу.Начинает вырисовываться поразительная истина — а может, никаких таких волшебных рыночных механизмов и нету? Только старый добрый админресурс и грубая военная сила. Но в нынешней Америке они не работают от слова совсем. Байден попытался было помахать админресурсом, однако это не произвело никакого впечатления ни на Китай, ни на саудитов, ни на Латинскую Америку. Все воротят, что хотят. Китай богатеет, невзирая ни на что, и только что переизбрал товарища Си. Саудиты отказываются наращивать добычу нефти. Грубая военная сила была применена на Украине, но не сработала, как задумывалось.И вот впервые с 1940-х годов Вашингтон оказался на глобальном рынке на равных с другими игроками. Ах, как же это болезненно.Китай, например, берет и покупает сжиженный газ у ОАЭ, а потом перепродает его излишки европейцам в три раза дороже. Ну где это видано? Но еще хуже то, что зимой у Китая не останется излишков и он не будет перепродавать их европейцам. Это, по мнению американцев, еще хуже.Удивительно, но пути выхода из экономического цунами, накрывающего Запад, почему-то никто не ищет. В США сегодня проживает множество титанов экономической мысли. Интеллектуалы, акулы пера, брамины свободного рынка. Профессора Гарварда и Стэнфорда, лауреаты Нобелевской премии, авторы супермегабестселлеров "Как продать родную мать на IPO". Но мы не видим от них никаких прорывных сценариев.Нобелевский лауреат Джозеф Стиглиц хмуро ворчит, что у американцев слишком большие зарплаты. Отсюда инфляция и все проблемы. Поменьше зарабатывать, поменьше есть, побыстрее умирать — тогда, глядишь, дела и наладятся.Трижды пулитцеровский лауреат Фридман советует американским властям срочно забить на все экологические бредни, нарастить производство нефти и газа, заполнять хранилища до отказа. Но вынужденно признает, что в перспективе снизить рост цен на углеводороды сможет только масштабная рецессия. Загоним американцев в нищету, зато снизим цены на бензин. Отличное решение, что тут сказать?Или вот знаменитый Кеннет Рогофф, профессор, эксперт и бывший главный экономист МВФ, опубликовал намедни в Foreign Affairs совершенно поразительную рекомендацию о том, как справиться с двузначной инфляцией, поразившей страны Запада. У метода Рогоффа есть два варианта — мягкий и жесткий.В мягком он предлагает стимулировать граждан постепенно отказываться от наличных денег. Для этого следует ввести нарочито невыгодный курс обмена наличных на цифровую валюту. Условно говоря, если на счету у вас тысяча долларов, то обналичить вы сможете лишь 900. Ну или какую там комиссию банк установит.А в жестком варианте предлагается отказаться от наличных денег вообще и сразу. Действительно, зачем людям кеш? Гораздо лучше, если каждый человек находится в полной и безнадежной зависимости от банка. Так же гораздо удобнее им управлять.Военная спецоперация РФ: обстановка на Запорожском направленииВ качестве переходного этапа Рогофф предлагает изымать из оборота 100- и 50-долларовые купюры, а параллельно ввести отрицательные ставки по депозитам: то есть за хранение своих денег гражданин должен будет платить банку минимум три процента годовых. Федрезерв, по словам экономиста, уже рассматривал эту идею в 2019 году, но отказался от нее из-за "рисков политической турбулентности". Но теперь, по мнению Рогоффа, стоит рискнуть — все равно уже хуже не будет.По-моему, не нужно быть профессором и лауреатом, чтобы догадаться, какой масштаб приобретет эта турбулентность. Люди, которых лишают последних сбережений, обрекая на беспросветное рабство, способны свалить и более сильные режимы, чем тот, который существует в Вашингтоне.Занимательно смотреть, как Белый дом, привыкший грабить другие государства, теперь переключается на грабеж европейских вассалов и собственного податного населения. Другое дело, что нам не стоит, как бывало, поддаваться обаянию американских светочей мысли. Все, что они предлагают сегодня, — это прямой путь не только к полному экономическому краху, который они вежливо называют рецессией, но и к таким мятежам, которые снесут все прогнившие системы западного управления.Читайте также:Стратегия национальной обороны США не обещает мираСталинград на нижнем Днепре

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Виктория Никифорова https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0a/1d/15280170_0:0:150:150_100x100_80_0_0_adbbbbd94317eeab701c164b3e977837.jpg

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