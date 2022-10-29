Как правильно хранить лекарства – советы эксперта
© Depositphotos.com / Kati MolinПригоршня витаминов в руках
© Depositphotos.com / Kati Molin
Специалист рассказал, где нужно хранить лекарственные препараты, чтобы не причинить вред здоровью.
Люди часто совершают ошибки, храня лекарства в неподходящих местах, заявил фармаколог Андрей Кондрахин.
Так, нельзя хранить медикаменты в помещениях с повышенной влажностью, например, в ванной комнате.
"Классика кинофильмов – это хранить лекарства в ванной комнате, и многие это повторяют. Но хранение лекарств там не предусмотрено нигде, ничем и никак. Мы должны понимать, что ванная комната – это среда с повышенной влажностью, а в инструкции к любому лекарству написано, что влажность должна быть нормальной", – объяснил эксперт.
Кроме того, хранить лекарства в холодильнике вместе с едой – тоже плохая идея. Вещества, которые выделает лекарство при испарении, могут попасть на ближайшие продукты.
"Категорически нельзя допускать, чтобы лекарства стояли на одной полке холодильника вместе с продуктами питания. То есть решетка для яиц не должна быть заполнена медикаментами. Это важно, потому что лекарство тоже испаряется и может попасть на соседние продукты питания, что недопустимо. Также нельзя хранить медикаменты на дверце холодильника: когда она открыта, температура растет, а перепады температур плохо отражаются на состоянии лекарств", – уточнил фармаколог.
Чтобы найти правильное место для хранение медикаментов, сначала нужно прочитать инструкцию к каждому конкретному препарату. А уже далее, исходя из инструкции, решать, куда положить.
"В домашних условиях обычно надо хранить лекарства в закрытых, но хорошо проветриваемых помещениях, например, в коридорах. У нас средняя температура в квартирах обычно не более 25 градусов, то есть это нормальные условия для хранения медикаментов", — сказал врач.
Если в инструкции написано, что лекарство следует хранить при температуре от двух до восьми градусов, то его нужно поставить в холодильник. Однако перед этим нужно убрать препарат в герметичный контейнер.
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