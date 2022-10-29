https://uz.sputniknews.ru/20221029/tayfun-na-filippinax-unes-jizni-bolee-70-chelovek--podrobnosti--29565399.html

Тайфун на Филиппинах унес жизни более 70 человек – подробности

Тайфун на Филиппинах унес жизни более 70 человек – подробности

Всего природный катаклизм затронул жизни 181 тыс. человек.

2022-10-29T15:32+0500

2022-10-29T15:32+0500

2022-10-29T15:32+0500

в мире

филиппины

тайфун

жертвы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/0f/24011029_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_3aa5fe83b573cfa9f95a6792debf64e2.jpg

ТАШКЕНТ, 29 окт – Sputnik. На Филиппинах прошел тайфун Nalgae, из-за которого пострадало 33 человека и погибло 72. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на отчет Национального совета по снижению рисков и ликвидации последствий бедствий.По информации из отчета, еще 14 человек числятся пропавшими без вести. Около 12 тыс. граждан покинули свои дома и разместились в эвакуационных центрах. Всего ЧП затронуло более 181 тыс. человек.В результате тайфуна на Филиппинах повреждены 71 дорога, 16 мостов и 58 морских портов. Власти были вынуждены отменить занятия в учебных заведениях в 425 населенных пунктах и работу в еще 123.Читайте также:В ООН считают, что население Земли достигнет восьми миллиардов к ноябрюФилиппины планируют подключиться к российской СПФС для продолжения торговли

филиппины

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

тайфун на филиппинах унес жизни более 70 человек сколько пострадало погибло где когда филиппины чп стихийные бедствия новость новости