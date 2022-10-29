https://uz.sputniknews.ru/20221029/tayfun-na-filippinax-unes-jizni-bolee-70-chelovek--podrobnosti--29565399.html
Тайфун на Филиппинах унес жизни более 70 человек – подробности
Тайфун на Филиппинах унес жизни более 70 человек – подробности
Всего природный катаклизм затронул жизни 181 тыс. человек.
2022-10-29T15:32+0500
2022-10-29T15:32+0500
2022-10-29T15:32+0500
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тайфун
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ТАШКЕНТ, 29 окт – Sputnik. На Филиппинах прошел тайфун Nalgae, из-за которого пострадало 33 человека и погибло 72. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на отчет Национального совета по снижению рисков и ликвидации последствий бедствий.По информации из отчета, еще 14 человек числятся пропавшими без вести. Около 12 тыс. граждан покинули свои дома и разместились в эвакуационных центрах. Всего ЧП затронуло более 181 тыс. человек.В результате тайфуна на Филиппинах повреждены 71 дорога, 16 мостов и 58 морских портов. Власти были вынуждены отменить занятия в учебных заведениях в 425 населенных пунктах и работу в еще 123.Читайте также:В ООН считают, что население Земли достигнет восьми миллиардов к ноябрюФилиппины планируют подключиться к российской СПФС для продолжения торговли
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тайфун на филиппинах унес жизни более 70 человек сколько пострадало погибло где когда филиппины чп стихийные бедствия новость новости
тайфун на филиппинах унес жизни более 70 человек сколько пострадало погибло где когда филиппины чп стихийные бедствия новость новости
Тайфун на Филиппинах унес жизни более 70 человек – подробности
Всего природный катаклизм затронул жизни 181 тыс. человек. В некоторых населенных пунктах были зафиксированы перебои электричества и водоснабжения.
ТАШКЕНТ, 29 окт – Sputnik.
На Филиппинах прошел тайфун Nalgae, из-за которого пострадало 33 человека и погибло 72. Об этом сообщает РИА Новости
со ссылкой на отчет Национального совета по снижению рисков и ликвидации последствий бедствий.
По информации из отчета, еще 14 человек числятся пропавшими без вести. Около 12 тыс. граждан покинули свои дома и разместились в эвакуационных центрах. Всего ЧП затронуло более 181 тыс. человек.
В результате тайфуна на Филиппинах повреждены 71 дорога, 16 мостов и 58 морских портов. Власти были вынуждены отменить занятия в учебных заведениях в 425 населенных пунктах и работу в еще 123.