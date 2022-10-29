https://uz.sputniknews.ru/20221029/uzbekistantsev-predupredili-o-novom-vide-moshennichestva--podrobnosti-29567342.html
Узбекистанцев предупредили о новом виде мошенничества – подробности
Узбекистанцев предупредили о новом виде мошенничества – подробности
В соцсетях орудуют злоумышленники, которые выманивают деньги
2022-10-29T16:51+0500
2022-10-29T16:51+0500
2022-10-29T16:51+0500
общество
узбекистанцы
мошенничество
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ТАШКЕНТ, 29 окт – Sputnik. Управление мусульман Узбекистана предостерегает граждан от мошенничества, связанного с оплатой умры, передает пресс-служба организации.По данным пресс-службы, в соцсетях распространяется особый вид махинаций, в ходе которого граждане, желающие совершить умру, отдавали свои деньги мошенникам.Управление мусульман напомнило, что оплатить проведение хаджа и умры можно только через столичный и областной банк. Ни одно должностное лицо не имеет права взымать самостоятельно оплату.Организация занимается оформлением виз для паломников, организацией молитв и зиёрат-туризма в Саудовской Аравии. Прием платежей не входит в ее компетенцию, подчеркнуло Управление.Читайте также:Мошенники "продали" казахстанцам самый дешевый сахарВыплаты социальных пособий вызвали рост мошенничества в Узбекистане
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узбекистанцев предупредили о новом виде мошенничества управление мусульман узбекистана как оплатить умру умра оплата как где в каких банках мошенничество новости новость преступление осторожно
узбекистанцев предупредили о новом виде мошенничества управление мусульман узбекистана как оплатить умру умра оплата как где в каких банках мошенничество новости новость преступление осторожно
Узбекистанцев предупредили о новом виде мошенничества – подробности
В соцсетях орудуют злоумышленники, которые обманным путем выманивают у мусульман деньги.
ТАШКЕНТ, 29 окт – Sputnik.
Управление мусульман Узбекистана предостерегает граждан от мошенничества, связанного с оплатой умры, передает пресс-служба
организации.
По данным пресс-службы, в соцсетях распространяется особый вид махинаций, в ходе которого граждане, желающие совершить умру, отдавали свои деньги мошенникам.
Управление мусульман напомнило, что оплатить проведение хаджа и умры можно только через столичный и областной банк. Ни одно должностное лицо не имеет права взымать самостоятельно оплату.
Организация занимается оформлением виз для паломников, организацией молитв и зиёрат-туризма в Саудовской Аравии. Прием платежей не входит в ее компетенцию, подчеркнуло Управление.