https://uz.sputniknews.ru/20221029/uzbekistantsev-predupredili-o-novom-vide-moshennichestva--podrobnosti-29567342.html

Узбекистанцев предупредили о новом виде мошенничества – подробности

Узбекистанцев предупредили о новом виде мошенничества – подробности

В соцсетях орудуют злоумышленники, которые выманивают деньги

2022-10-29T16:51+0500

2022-10-29T16:51+0500

2022-10-29T16:51+0500

общество

узбекистанцы

мошенничество

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ТАШКЕНТ, 29 окт – Sputnik. Управление мусульман Узбекистана предостерегает граждан от мошенничества, связанного с оплатой умры, передает пресс-служба организации.По данным пресс-службы, в соцсетях распространяется особый вид махинаций, в ходе которого граждане, желающие совершить умру, отдавали свои деньги мошенникам.Управление мусульман напомнило, что оплатить проведение хаджа и умры можно только через столичный и областной банк. Ни одно должностное лицо не имеет права взымать самостоятельно оплату.Организация занимается оформлением виз для паломников, организацией молитв и зиёрат-туризма в Саудовской Аравии. Прием платежей не входит в ее компетенцию, подчеркнуло Управление.Читайте также:Мошенники "продали" казахстанцам самый дешевый сахарВыплаты социальных пособий вызвали рост мошенничества в Узбекистане

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