https://uz.sputniknews.ru/20221029/v-evrope-nachinaetsya-bunt-protiv-amerikanskoy-gegemonii-29569517.html

В Европе начинается бунт против американской гегемонии

В Европе начинается бунт против американской гегемонии

На переговорах Парижа и Берлина главной темой был не Киев.

2022-10-29T19:32+0500

2022-10-29T19:32+0500

2022-10-29T19:32+0500

колумнисты

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Как сообщает издание Politico, в ходе встречи Олаф Шольц и Эммануэль Макрон абсолютное большинство трехчасовых переговоров обсуждали текущую ситуацию, в которой Соединенные Штаты снимают самые жирные и прибыльные промышленно-экономические сливки в виде крупных производств, в первую очередь автомобильных компаний, последние несколько месяцев активно перебирающихся за океан.Лидеры двух самых богатых и влиятельных стран Евросоюза, невзирая на крайне прохладные в последнее время личные отношения, единодушно решили, что терпеть ранее завуалированный, а нынче совершенно откровенный грабеж со стороны Вашингтона более невыносимо.Чтобы понять динамику происходящего, рассмотрим ход событий в хронологическом порядке.Начать нужно с 16 августа, когда Джо Байден подписал так называемый закон о снижении инфляции (Inflation Reduction Act), который подразумевает ощутимое снижение расходов на здравоохранение, проведение налоговой реформы и продолжение курса на "озеленение" национальной энергетики. Именно так прописано во вводной части закона, при этом любой мало-мальски сведущий в юридической казуистике человек скажет, что самое важное и опасное нужно искать на последней странице, напечатанное самым мелким шрифтом. Страны Евросоюза, которые формально хоть и не являются ни частью США, ни подписантами данного законодательного акта, оказались в роли главных пострадавших. Потому что микроскопическими буквами на условно последней странице Inflation Reduction Act упоминаются широкие ассигнования на расширение и укрепление американского реального сектора. В частности, из бюджета выделяются миллиарды долларов, которые пойдут на субсидии тем зарубежным компаниям, которые решат порвать с прошлым и свяжут свое будущее с Америкой.В принципе, с начала СВО сложно вычленить какой-то месяц, который ЕС прошел бы без напряжения и потрясений. Однако август, пожалуй, все же стоит выделить по той причине, что главы субъектов Евросоюза были чрезвычайно заняты поиском денег на помощь украинской армии, денег на закупку энергоносителей перед началом отопительного сезона и еще раз денег, но уже на смягчение результатов летящего на всех парах кризиса. В частности, на помощь домохозяйствам и промышленникам, которые начали задыхаться в вихре кризиса цен на электроэнергию. Потому принятие американского закона если кто-то из европейского политикума и заметил, то явно не придал ему особого значения.И очень зря.Потому что буквально за следующий месяц за океан активно засобирались крупнейшие европейские производства. Среди прочих отметились концерн Volkswagen, BASF, едва наладившая производство электромобилей Tesla и ряд других, включая производителя удобрений OCI N.V., ювелиров из Pandora и производителей огнеупоров RHI Magnesita.Европа дозревает до переговоров. Америке это еще предстоитЕстественно, перемещение даже одного крупного завода — процесс крайне затратный по всем параметрам, включая время, то есть уход якорных налогоплательщиков и работодателей начался не вчера. Однако заметили ее руководители европейских локомотивов только сейчас и, надо сказать, очень расстроились. Это видно по формулировкам, которые легли в протокол парижской встречи. В частности, Париж и Берлин считают американские субсидии прямым нарушением принципов свободного рынка и открытым проявлением лоббизма и недобросовестной конкуренции. Ситуация настолько тяжелая, что Макрон и Шольц договорились о немыслимом. В случае если Вашингтон не прекратит сманивать под свое финансовое и налоговое крыло крупные корпорации, Париж и Берлин введут против Штатов ответные дискриминационные меры.Понимаем скепсис многих наших читателей, которые за последние годы насмотрелись на полнейшую европейскую беззубость во всем, что касается отстаивания собственных интересов в ущерб США. Однако позволим себе не согласиться с широким мнением. Хотя бы потому, что сама постановка вопроса лидерами двух крупнейших экономик еврозоны и по совместительству двух ключевых доноров брюссельского бюджета сама по себе уже дипломатический скандал. На который стороны пошли единым фронтом, проигнорировав кризис двусторонних отношений. В качестве примера того, как Европа — когда вопрос стоит действительно ребром — готова отстаивать собственные интересы, можно привести историческое сражение между корпорациями Boeing и Airbus. Производители авиалайнеров хоть и считаются независимыми частными игроками, по факту глубоко внедрены в государственные структуры и министерства, которые отчаянно помогают своим, не гнушаясь никаких грязных приемов и издержек. На фоне бесконечных ляпов, которыми сопровождается правление Джо Байдена, уже позабылась яростная схватка в ВТО, которую вели вроде бы Boeing и Airbus, но по факту правящие группировки Америки и Вашингтона. Пока шло судебное разбирательство, стороны, нисколько не смущаясь, лупили конкурента санкциями. Например, запрещали на борту своих лайнеров продажу вин и мясных продуктов, выпущенных противоположной стороной, вводили совершенно драконовские пошлины на пролет над своей территорией и многое другое. ВТО вынесло решение в пользу американского концерна, но торговую войну это не остановило, а лишь перевело в тень.Это к тому, что списывать Евросоюз со счетов рано, и на месте вашингтонской команды стоило бы просчитать предел прочности, за которым европейцам останется либо совершенно нефигурально умереть, либо разрушить однополярные и ущербные для себя отношения.А задуматься есть над чем, ведь кризис никуда не делся и его яма лишь только углубляется.Министерство финансов Германии отчиталось о рекордной инфляции, которая составила 10,4 процента, хотя предыдущий самый мрачный прогноз обещал максимум десять. Согласно докладу Института финансовых исследований, немецкий финансовый паровоз уже влетел в рецессию, и предсказать ее размеры не берутся даже самые отчаянные аналитики. Произошло это, по словам Владимира Путина, из-за самоубийственной энергетической политики Берлина, который отказался от проверенных десятилетиями поставок российской нефти и газа.Последствия этого даже придумывать не нужно.Экологи бьют в набат, так как компания RWE, один из столпов немецкой энергетики, буквально на днях демонтировала в парке Кейенберг одну из восьми крупнейших ветровых турбин, а в следующем году под нож пойдут еще две. Сделано это для того, чтобы значительно расширить карьерное поле угольного разреза Гарцвайлер, крупнейшего добытчика бурого угля. В новых реалиях выяснилось, что ветроустановки не могут конкурировать с традиционными источниками энергии, более того, они глубоко убыточны. Конкретно турбины Кейенберга отслужили уже 20 лет, а по местным законам по истечении этого срока никакие субсидии более не полагаются, и потому ненавистный экологам бурый уголь сразу стал правительству и милее, и выгоднее.В хозяйстве Макрона дела обстоят ничуть не лучше.На днях президент Франции выступил с обращением к нации, в котором с грустью сообщил, что с 1 января 2023 года электроэнергия для всех категорий потребителей подорожает минимум на 15 процентов. Правда, тут же попытался подсластить пилюлю, добавив, что вообще-то подорожание ожидалось в двукратном размере, но правительство вбухало неизвестное количество денег, которыми в прямом смысле удалось засыпать ценовой провал. Попутно, как и в Германии, рекорды бьет инфляция. Удешевление национальной валюты привело к тому, что доходы государства в 2022 году упали на 85 миллиардов евро, и это только по оценкам за три квартала. То есть к концу года эта цифра еще вырастет. Национальный институт статистики и экономических исследований (Insee), проанализировав данные внутреннего рынка, пришел к выводу, что по состоянию на 1 сентября продовольствие во Франции, крупном агропромышленном государстве, подорожало в среднем на десять процентов, а бюджетные расходы на обеспечение энергией взлетели на 18.Американцы боятся, что Москва покажет им кузькину матьИменно эти тенденции, кстати, и привели практически к недавнему скандалу между Шольцем и Макроном.Лидер Германии озвучил положения программы, согласно которым Берлин планирует влить в ближайшие годы в собственную экономику 200 миллиардов евро. Естественно, это автоматически приведет к резкому уменьшению отчислений в бюджет ЕС, что в перспективе грозит коллапсом экономик таких стран, как Польша, Болгария и Греция. Эммануэль Макрон, конечно, управляет гораздо более богатой страной, но Париж не может себе позволить подобные расходы, а потому французский лидер рассматривает немецкие планы как демарш и практически саботаж. И если в прошлые тучные годы президентам и канцлерам хватало финансовой подушки для сохранения вежливости и лица, то теперь они не стесняются в выражениях.Отношения внутри Евросоюза и Брюсселя с Вашингтоном совершенно точно будут обостряться.Хотя бы потому, что на носу ноябрь, а Европа входит в первые слякотные холода без внятной энергетической программы. Да, подземные хранилища заполнены на 95 процентов, но мы помним, что их совокупный объем не превышает 70 миллиардов кубометров, а только на отопление ЕС расходует 120 миллиардов.Не сыграла и ставка на импортный СПГ.По сообщениям трейдеров, прямо сейчас на рейде испанского порта Кадис стоят несколько газовозов, которые умышленно не становятся на разгрузку. Причина этого кроется в упавших из-за уменьшения спроса ценах на сжиженный газ. Поставщики даже не скрывают, что готовы ждать до ноября, лишь бы только не продавать содержимое трюмов по заниженной цене. Совершенно ожидаемо, кстати, — это вам не долгосрочные контракты с Россией, это спот.Мрачных красок в картину добавляет американский Bloomberg.Издание отмечает, что в настоящий момент европейские рынки перестали быть премиальными из-за профицита запасов, зато с первыми холодами в небо взмыли цены в Азии. Впервые с июня этого года стоимость тысячи кубометров голубого топлива на биржах АТР превысила европейскую планку. Экспортеры, включая американских, мгновенно уловили смену ветра, в одностороннем порядке расторгли соглашения с европейскими покупателями и развернули суда в порты Японии и Кореи. Ничего личного, просто бизнес, как говорится.То, с какой скоростью развивается кризис внутри Евросоюза и насколько повысился накал риторики и совершенно явного противостояния внутри евроблока, намекает на глобальные геополитические перемены. Запасемся терпением, зима уже очень близко.Читайте также:Запад пытался разорвать экономику России в клочья, но сломал своюСМИ: Кличко просит у Запада одеяла для украинцев

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