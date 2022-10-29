https://uz.sputniknews.ru/20221029/v-stolitse-perekroyut-neskolko-ulits--karta--29566608.html

В столице перекроют несколько улиц – карта

В столице перекроют несколько улиц – карта

С 29 по 30 октября ограничат движение на некоторых улиц.

2022-10-29T16:13+0500

2022-10-29T16:13+0500

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общество

ташкент

улица

перекрытие движения

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ТАШКЕНТ, 29 окт – Sputnik. В Ташкенте перекроют участок улицы Беруни от пересечения улиц Сакичмон и Лайлитугон до улицы Пахта, передает пресс-служба столичного хокимията.По данным пресс-службы, участок дороги будет закрыт для движения транспорта с 10:00 29 октября до 00:00 30 октября. Причина – ремонтные работы.Водителей просят пользоваться объездными путями.Читайте также:Жители нескольких районов Ташкента остались без газаКуда сходить на выходных: ТОП-8 мероприятий в Ташкенте

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