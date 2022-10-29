https://uz.sputniknews.ru/20221029/jiteli-neskolkix-rayonov-tashkenta-ostalis-bez-gaza--29565718.html

Жители нескольких районов Ташкента остались без газа

Жители нескольких районов Ташкента остались без газа

Это связано с ремонтными работами в Янгихаятском районе.

2022-10-29T14:50+0500

2022-10-29T14:50+0500

2022-10-29T14:50+0500

общество

ташкент

район

газ

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ТАШКЕНТ, 29 окт – Sputnik. Сегодня в нескольких районах столицы временно приостановили подачу газа, передает пресс-служба АО Hududgazta'minot.По данным пресс-службы, газа не будет с 10.00 до 18.00 в следующих частях Ташкента:Янгихаётском районе:Сергелийском районе:Чиланзарском районе:Причина отключения газа – ремонтные работы на газопроводе, проходящем через микрорайон "Чоштепа" Янгихаятского района. Там планируют поставить новый счетчик газа.Ранее МЧС поделилось с узбекистанцами правилами безопасности в отопительный сезон. Читайте также:Отапливать теплицы углем выгоднее, чем газом, доказали предприниматели ТашобластиВ районе Арала могут открыть крупные газовые месторождения

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жители нескольких районов ташкента остались без газа газ отключили когда где когда включат узбекистан новость новости 29 октября