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https://uz.sputniknews.ru/20221029/jiteli-neskolkix-rayonov-tashkenta-ostalis-bez-gaza--29565718.html
Жители нескольких районов Ташкента остались без газа
Жители нескольких районов Ташкента остались без газа
Это связано с ремонтными работами в Янгихаятском районе.
2022-10-29T14:50+0500
2022-10-29T14:50+0500
общество
ташкент
район
газ
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ТАШКЕНТ, 29 окт – Sputnik. Сегодня в нескольких районах столицы временно приостановили подачу газа, передает пресс-служба АО Hududgazta'minot.По данным пресс-службы, газа не будет с 10.00 до 18.00 в следующих частях Ташкента:Янгихаётском районе:Сергелийском районе:Чиланзарском районе:Причина отключения газа – ремонтные работы на газопроводе, проходящем через микрорайон "Чоштепа" Янгихаятского района. Там планируют поставить новый счетчик газа.Ранее МЧС поделилось с узбекистанцами правилами безопасности в отопительный сезон. Читайте также:Отапливать теплицы углем выгоднее, чем газом, доказали предприниматели ТашобластиВ районе Арала могут открыть крупные газовые месторождения
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жители нескольких районов ташкента остались без газа газ отключили когда где когда включат узбекистан новость новости 29 октября
жители нескольких районов ташкента остались без газа газ отключили когда где когда включат узбекистан новость новости 29 октября

Жители нескольких районов Ташкента остались без газа

14:50 29.10.2022
© Sputnik / Павел ЛисицынГазовая плита
Газовая плита - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.10.2022
© Sputnik / Павел Лисицын
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Эта вынужденная мера, которая связана с установлением газового счетчика в Янгихаятском районе.
ТАШКЕНТ, 29 окт – Sputnik. Сегодня в нескольких районах столицы временно приостановили подачу газа, передает пресс-служба АО Hududgazta'minot.
По данным пресс-службы, газа не будет с 10.00 до 18.00 в следующих частях Ташкента:
Янгихаётском районе:
махалля "Янги Чоштепа";
махалля "Чоштепа".
Сергелийском районе:
махалля "Жунарик".
Чиланзарском районе:
махалля "Бешкурган".
Причина отключения газа – ремонтные работы на газопроводе, проходящем через микрорайон "Чоштепа" Янгихаятского района. Там планируют поставить новый счетчик газа.
Ранее МЧС поделилось с узбекистанцами правилами безопасности в отопительный сезон.
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