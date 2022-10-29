https://uz.sputniknews.ru/20221029/v-uzbekistane-oblegchat-usloviya-dlya-vedeniya-biznesa-29562203.html
В Узбекистане облегчат условия для ведения бизнеса
В Узбекистане облегчат условия для ведения бизнеса
Финансовые санкции за правонарушения предпринимателей снизятся не менее, чем на 30%.
2022-10-29T12:10+0500
2022-10-29T12:10+0500
2022-10-29T12:10+0500
общество
узбекистан
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бизнес
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ТАШКЕНТ, 29 окт – Sputnik. В республике разработали проект указа президента, который направлен на дальнейшее усиление правовой защиты предпринимательства. Документ размещен для общественного обсуждения на портале СОВАЗ до 9 ноября.Предложения определили в рамках прошедшего открытого диалога президента Шавката Мирзиёева с предпринимателями. Так, с 1 января 2023 года предусматривается:Также предлагается ввести трехлетний мораторий на установление новых видов ответственности и санкций для субъектов хозяйствования. В случае разработки нормативного акта, который усложняет ведение бизнеса и накладывает на предпринимателей новые обязанности, он должен вступить в силу не менее чем за шесть месяцев с момента их официального опубликования.Кроме того, вместо уголовной ответственности за нарушение правил торговли и услуг введут административную ответственность. А в отношении микрофирм и малых предприятий, впервые совершивших правонарушения, предлагают не применять штрафы.Напомним, 22 августа 2022 года глава республики Шавкат Мирзиёев провел открытый диалог с предпринимателями, где обсудили введение бизнеса в Узбекистане. Читайте также:Узбекистанские экспортеры получат дополнительную поддержку: указ президентаПроверки предпринимателей станут открытыми
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в узбекистане облегчат условия для ведения бизнеса бизнес в узбекистане бизнесмен предприниматели льготы права новости новость мирзиёев диалог с предпринимателями нововведения
в узбекистане облегчат условия для ведения бизнеса бизнес в узбекистане бизнесмен предприниматели льготы права новости новость мирзиёев диалог с предпринимателями нововведения
В Узбекистане облегчат условия для ведения бизнеса
Финансовые санкции за правонарушения предпринимателей снизятся не менее, чем на 30%.
ТАШКЕНТ, 29 окт – Sputnik.
В республике разработали проект
указа президента, который направлен на дальнейшее усиление правовой защиты предпринимательства. Документ размещен для общественного обсуждения на портале СОВАЗ до 9 ноября.
Предложения определили в рамках прошедшего открытого диалога президента Шавката Мирзиёева с предпринимателями.
Так, с 1 января 2023 года предусматривается:
уменьшение размера финансовых санкций для субъектов предпринимательства минимум на 30%;
сокращение вдвое размера штрафа при раскаянии предпринимателя и добровольной его уплате в течение 15 дней;
отмена 24 видов контрольных функций надзорных органов.
Также предлагается ввести трехлетний мораторий на установление новых видов ответственности и санкций для субъектов хозяйствования. В случае разработки нормативного акта, который усложняет ведение бизнеса и накладывает на предпринимателей новые обязанности, он должен вступить в силу не менее чем за шесть месяцев с момента их официального опубликования.
Кроме того, вместо уголовной ответственности за нарушение правил торговли и услуг введут административную ответственность. А в отношении микрофирм и малых предприятий, впервые совершивших правонарушения, предлагают не применять штрафы.
Напомним, 22 августа 2022 года глава республики Шавкат Мирзиёев провел открытый диалог с предпринимателями, где обсудили введение бизнеса в Узбекистане.