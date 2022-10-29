https://uz.sputniknews.ru/20221029/vrach-dal-sovety-po-vyboru-kvashenoy-kapusty--29574969.html

Врач дал советы по выбору квашеной капусты

Врач дал советы по выбору квашеной капусты

Эксперт рассказал, что квашенная капуста должна хрустеть.

2022-10-29T22:00+0500

2022-10-29T22:00+0500

2022-10-29T22:00+0500

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При покупке квашеной капусте следует обратить внимание на ряд факторов, считает диетолог Александр Андреев.По словам Андреева, рассол у капусты должен быть "тягучим", поэтому перед покупкой нужно попробовать продукт.Также на количества витаминов влияет размер нарезки овоща – в крупных кусках сохраняется больше витаминов.Кроме того, перед покупкой нужно обязательно прочитать этикетку. В составе не должно быть уксуса и лимонной кислоты, добавил врач.Читайте также:Эксперт назвал главные признаки слабого иммунитетаКак избавиться от боли в пояснице

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