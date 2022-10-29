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https://uz.sputniknews.ru/20221029/vrach-dal-sovety-po-vyboru-kvashenoy-kapusty--29574969.html
Врач дал советы по выбору квашеной капусты
Врач дал советы по выбору квашеной капусты
Эксперт рассказал, что квашенная капуста должна хрустеть.
2022-10-29T22:00+0500
2022-10-29T22:00+0500
это интересно
врач
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При покупке квашеной капусте следует обратить внимание на ряд факторов, считает диетолог Александр Андреев.По словам Андреева, рассол у капусты должен быть "тягучим", поэтому перед покупкой нужно попробовать продукт.Также на количества витаминов влияет размер нарезки овоща – в крупных кусках сохраняется больше витаминов.Кроме того, перед покупкой нужно обязательно прочитать этикетку. В составе не должно быть уксуса и лимонной кислоты, добавил врач.Читайте также:Эксперт назвал главные признаки слабого иммунитетаКак избавиться от боли в пояснице
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врач дал советы по выбору квашенной капусты как выбрать какая должна быть квашенная капуста новости новость диетолог врач советы
врач дал советы по выбору квашенной капусты как выбрать какая должна быть квашенная капуста новости новость диетолог врач советы

Врач дал советы по выбору квашеной капусты

22:00 29.10.2022
© Sputnik / Константин ЧалабовКвашеная капуста и соления
Квашеная капуста и соления - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.10.2022
© Sputnik / Константин Чалабов
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Российский эксперт рассказал, что хорошая квашеная капуста должна хрустеть.
При покупке квашеной капусте следует обратить внимание на ряд факторов, считает диетолог Александр Андреев.

"Отказаться от покупки следует в том случае, если капуста даже с морковью имеет бледный цвет и сок у нее прозрачный, или если капуста вроде твердая, но не хрустит", — отметил эксперт.

По словам Андреева, рассол у капусты должен быть "тягучим", поэтому перед покупкой нужно попробовать продукт.
"Если капуста твердая, но не хрустит — значит, ее обрабатывали кипятком, так она быстрее просаливается, но теряет витамины", — объяснил диетолог.
Также на количества витаминов влияет размер нарезки овоща – в крупных кусках сохраняется больше витаминов.
Кроме того, перед покупкой нужно обязательно прочитать этикетку. В составе не должно быть уксуса и лимонной кислоты, добавил врач.
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