https://uz.sputniknews.ru/20221030/uchenye-razrabotali-sposob-borby-s-koshmarami-29575201.html

Ученые разработали способ борьбы с кошмарами

Ученые разработали способ борьбы с кошмарами

В эксперименте ученых приняли участие 36 человек.

2022-10-30T08:05+0500

2022-10-30T08:05+0500

2022-10-30T08:05+0500

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Ученые из Швейцарии разработали способ, который поможет избавить от ночных кошмаров.Специалисты решили использовать воспроизведение звука, который связан с чем-то положительным для человека, через беспроводную накладку на голове.В эксперименте участвовало тридцать шесть человек, которых разделили на две группы. Первая не получала никакого дополнительного лечения, а только звуковую терапию.Вторая группа должна была придумать некую ассоциацию между приятной версией их кошмара и звуком, услышанным во время терапии. Их попросили заниматься этим ежедневно, а также две недели во время сна носить специальное звуковое устройство.Так, участники обеих групп признали, что кошмары стали их беспокоить реже. Однако вторая команда, которая получала комбинированную терапию, почувствовала эффект скорее первой, а действие терапии было более долгосрочным.Читайте также:Когда опасно делать утреннюю зарядкуКакие продукты предпочитают долгожители

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