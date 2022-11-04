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Нематов оценил роль Санкт-Петербурга в деятельности СНГ
Нематов оценил роль Санкт-Петербурга в деятельности СНГ
Ильхом Нематов выступил на международной конференции "Роль Санкт-Петербурга в становлении и развитии дипломатических отношений России со странами СНГ".
2022-11-04T14:52+0500
2022-11-04T14:52+0500
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ТАШКЕНТ, 4 ноя – Sputnik. В северной столице России 3 ноября стартовала международная конференция "Роль Санкт-Петербурга в становлении и развитии дипломатических отношений России со странами СНГ".Участие в конференции принял заместитель председателя Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств Ильхом Нематов, сообщает пресс-служба Исполкома СНГ.Как отметил Илхом Нематов, роль СНГ в определении вектора и содержания глобальных дипломатических процессов велика.Немалую роль в процессе интеграции играет Санкт-Петербург. Прежде всего, это столица межпарламентского взаимодействия – именно здесь находится штаб-квартира Межпарламентской Ассамблеи государств СНГ.Здесь также проходят на постоянной основе знаковые мероприятия культурной, экономической, экологической и социальной направленности.В ходе саммита СНГ в Астане в октябре этого года главы государств приняли решение объявить Санкт-Петербург Культурной столицей Содружества в 2023 году.Он выразил уверенность, что проведение в Санкт-Петербурге мероприятий в рамках проекта "Культурная столица Содружества" внесет свой особенный вклад в развитие межкультурного диалога в СНГ, будет способствовать приобщению населения государств – участников СНГ к многообразному культурному богатству города, объединению культурных потенциалов государств – участников СНГ.Читайте также: В одном из ведущих российских вузов появится направление, посвященное узбекской культуре
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ильхом негматов зампредседателя исполнительного комитета снг санкт-петербург культурная столица содружества
ильхом негматов зампредседателя исполнительного комитета снг санкт-петербург культурная столица содружества
Нематов оценил роль Санкт-Петербурга в деятельности СНГ
14:52 04.11.2022 (обновлено: 15:12 04.11.2022)
Ильхом Нематов выступил на международной конференции "Роль Санкт-Петербурга в становлении и развитии дипломатических отношений России со странами СНГ".
ТАШКЕНТ, 4 ноя – Sputnik. В северной столице России 3 ноября стартовала международная конференция "Роль Санкт-Петербурга в становлении и развитии дипломатических отношений России со странами СНГ".
Участие в конференции принял заместитель председателя Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств Ильхом Нематов, сообщает
пресс-служба Исполкома СНГ.
Как отметил Илхом Нематов, роль СНГ в определении вектора и содержания глобальных дипломатических процессов велика.
"Предварительный итоги 2022 года свидетельствуют, что в странах Содружества продолжается рост производства промышленной и сельскохозяйственной продукции, растут перевозки грузов и сфера услуг. Динамично развивается цифровизация национальных экономик государств-участников СНГ. Наши страны активно работают над укреплением своей технологической и информационной независимости", - отметил он.
Немалую роль в процессе интеграции играет Санкт-Петербург. Прежде всего, это столица межпарламентского взаимодействия – именно здесь находится штаб-квартира Межпарламентской Ассамблеи государств СНГ.
Здесь также проходят на постоянной основе знаковые мероприятия культурной, экономической, экологической и социальной направленности.
"Среди них можно назвать Петербургский международный экономический форум, Международный культурный форум, Международный театральный фестиваль стран СНГ "Встречи в России", Невский экологический конгресс, Международный туристический форум TRAVEL HUB "Содружество", Международный форум по промышленной безопасности", - отметил он.
В ходе саммита СНГ в Астане в октябре этого года главы государств приняли решение объявить Санкт-Петербург Культурной столицей Содружества в 2023 году.
"Санкт-Петербург – это город, который обладает исключительным потенциалом, богатыми традициями и возможностями для организации культурного сотрудничества со странами СНГ", - подчеркнул Нематов.
Он выразил уверенность, что проведение в Санкт-Петербурге мероприятий в рамках проекта "Культурная столица Содружества" внесет свой особенный вклад в развитие межкультурного диалога в СНГ, будет способствовать приобщению населения государств – участников СНГ к многообразному культурному богатству города, объединению культурных потенциалов государств – участников СНГ.