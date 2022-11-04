https://uz.sputniknews.ru/20221104/sankt-peterburg--gorod-s-isklyuchitelnym-potentsialom---zampred-ispolkoma-sng-29727276.html

Нематов оценил роль Санкт-Петербурга в деятельности СНГ

Нематов оценил роль Санкт-Петербурга в деятельности СНГ

Ильхом Нематов выступил на международной конференции "Роль Санкт-Петербурга в становлении и развитии дипломатических отношений России со странами СНГ".

2022-11-04T14:52+0500

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россия

снг

санкт-петербург

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ТАШКЕНТ, 4 ноя – Sputnik. В северной столице России 3 ноября стартовала международная конференция "Роль Санкт-Петербурга в становлении и развитии дипломатических отношений России со странами СНГ".Участие в конференции принял заместитель председателя Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств Ильхом Нематов, сообщает пресс-служба Исполкома СНГ.Как отметил Илхом Нематов, роль СНГ в определении вектора и содержания глобальных дипломатических процессов велика.Немалую роль в процессе интеграции играет Санкт-Петербург. Прежде всего, это столица межпарламентского взаимодействия – именно здесь находится штаб-квартира Межпарламентской Ассамблеи государств СНГ.Здесь также проходят на постоянной основе знаковые мероприятия культурной, экономической, экологической и социальной направленности.В ходе саммита СНГ в Астане в октябре этого года главы государств приняли решение объявить Санкт-Петербург Культурной столицей Содружества в 2023 году.Он выразил уверенность, что проведение в Санкт-Петербурге мероприятий в рамках проекта "Культурная столица Содружества" внесет свой особенный вклад в развитие межкультурного диалога в СНГ, будет способствовать приобщению населения государств – участников СНГ к многообразному культурному богатству города, объединению культурных потенциалов государств – участников СНГ.Читайте также: В одном из ведущих российских вузов появится направление, посвященное узбекской культуре

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