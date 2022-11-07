https://uz.sputniknews.ru/20221107/aleksandr-beglov-my-segodnya-leningradtsy-tashkenttsy---video-29783528.html
Александр Беглов: мы сегодня ленинградцы-ташкентцы - видео
Александр Беглов: мы сегодня ленинградцы-ташкентцы - видео
В Ташкенте заложили камень в основание памятника "Ленинградский монумент".
2022-11-07T18:51+0500
2022-11-07T18:51+0500
2022-11-07T18:55+0500
общество
монумент
санкт-петербург
ташкент
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ТАШКЕНТ, 7 ноя – Sputnik. В Парке победы в Ташкенте прошла церемония закладки камня в основание памятника "Ленинградский монумент" в знак благодарности узбекскому народу, принявшему эвакуированных жителей блокадного Ленинграда.В капсуле, заложенной в основание будущего памятника, земля с Пискаревского мемориального кладбища в Санкт-Петербурге, сообщает корреспондент Sputnik.На Пискаревском мемориальном кладбище похоронены жертвы блокады и погибшие защитники Ленинграда.В церемонии принял участие губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и хоким Ташкента Жахонгир Артыкходжаев, а также ленинградцы, эвакуированные в Узбекистан в годы войны.Губернатор Санкт-Петербурга также ознакомился с мемориальным комплексом Парка Победы, возложил цветы к комплексу "Ода стойкости" и встретился с жителями блокадного Ленинграда, которые проживают в Ташкенте.Читайте также: Представители Ташкента и Санкт-Петербурга подписали ряд документов – подробности
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ташкент узбекистан губернатор санкт-петербурга александр беглов заложил капсулу в основание памятника "ленинградкий монумент"
ташкент узбекистан губернатор санкт-петербурга александр беглов заложил капсулу в основание памятника "ленинградкий монумент"
Александр Беглов: мы сегодня ленинградцы-ташкентцы - видео
18:51 07.11.2022 (обновлено: 18:55 07.11.2022)
В Ташкенте заложили камень в основание памятника "Ленинградский монумент".
ТАШКЕНТ, 7 ноя – Sputnik. В Парке победы в Ташкенте прошла церемония закладки камня в основание памятника "Ленинградский монумент" в знак благодарности узбекскому народу, принявшему эвакуированных жителей блокадного Ленинграда.
В капсуле, заложенной в основание будущего памятника, земля с Пискаревского мемориального кладбища в Санкт-Петербурге, сообщает корреспондент Sputnik.
На Пискаревском мемориальном кладбище похоронены жертвы блокады и погибшие защитники Ленинграда.
В церемонии принял участие губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и хоким Ташкента Жахонгир Артыкходжаев, а также ленинградцы, эвакуированные в Узбекистан в годы войны.
"Этот памятный знак, который мы сегодня закладываем, является благодарностью. Потому что самое главное в жизни любого человека, любого народа - благодарность. Ленинградцы и петербуржцы, да и все россияне и жители других республик, которые были эвакуированы в Узбекистан, нашли здесь свой второй дом. Вы правильно сказали, мы сегодня ленинградцы-ташкентцы. Это действительно так", - отметил Александр Беглов на церемонии.
Губернатор Санкт-Петербурга также ознакомился с мемориальным комплексом Парка Победы, возложил цветы к комплексу "Ода стойкости" и встретился с жителями блокадного Ленинграда, которые проживают в Ташкенте.