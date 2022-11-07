Александр Беглов: мы сегодня ленинградцы-ташкентцы - видео

"Этот памятный знак, который мы сегодня закладываем, является благодарностью. Потому что самое главное в жизни любого человека, любого народа - благодарность. Ленинградцы и петербуржцы, да и все россияне и жители других республик, которые были эвакуированы в Узбекистан, нашли здесь свой второй дом. Вы правильно сказали, мы сегодня ленинградцы-ташкентцы. Это действительно так", - отметил Александр Беглов на церемонии.