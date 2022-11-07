https://uz.sputniknews.ru/20221107/v-sankt-peterburge-mogut-otkryt-tashkentskiy-torgovyy-dom-29785821.html
В Санкт-Петербурге могут открыть ташкентский торговый дом
В Санкт-Петербурге могут открыть ташкентский торговый дом
Александр Беглов высоко оценил качество узбекистанских изделий из хлопка
2022-11-07T19:33+0500
2022-11-07T19:33+0500
2022-11-07T19:33+0500
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санкт-петербург
ташкент
клуб губернаторов
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ТАШКЕНТ, 7 ноя – Sputnik. Власти Санкт-Петербурга и Ташкента прорабатывают возможность поставки узбекистанской текстильной продукции в Россию. Об этом заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в ходе визита в Ташкент, сообщает корреспонеднт Sputnik.Стороны могут создавать совместные предприятия. В целом, необходимо выйти на новый уровень отношений в сфере промышленности, подчеркнул Александр Беглов.В целом, сотрудничество Санкт-Петербурга с Узбекистаном активно развивается. По словам Александра Беглова, в первом полугодии этого года объем торговли с Узбекистаном вырос на 9,5% по сравнению с таким же периодом 2021 года и составил $185,8 млн.Отношения с Узбекистаном имеют особое значение для властей Санкт-Петербурга, подчеркнул Александр Беглов. У Узбекистана и России общая героическая история, отметил он. Гости из Санкт-Петербурга побывали в Парке Победы и заложили капсулу в основание памятника "Ленинградский монумент", который возведут в благодарность узбекистанскому народу, принявшему эвакуированных жителей блокадного Ленинграда.Узбекистан и Санкт-Петербург будут укреплять сотрудничество в сфере медицины. В петербургском институте имени Березина уже провели бесплатную лучевую терапию для ребенка из Навои, сообщил Александр Беглов.Читайте также: Представители Ташкента и Санкт-Петербурга подписали ряд документов – подробности
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санкт-петербург ташкент визит александр беглов заявлениия сотрудничество экспорт текстиль фрукты совместные предприятия медицина
санкт-петербург ташкент визит александр беглов заявлениия сотрудничество экспорт текстиль фрукты совместные предприятия медицина
В Санкт-Петербурге могут открыть ташкентский торговый дом
Александр Беглов высоко оценил качество узбекистанских изделий из хлопка
ТАШКЕНТ, 7 ноя – Sputnik.
Власти Санкт-Петербурга и Ташкента прорабатывают возможность поставки узбекистанской текстильной продукции в Россию. Об этом заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в ходе визита в Ташкент, сообщает корреспонеднт Sputnik
.
"Мы договорились, что надо рассмотреть поставки текстильной продукции. Продукция хорошая. Надо устроить выездную пробную торговлю и в дальнейшем открыть хороший торговый дом. Продукция из чистого хлопка, в общем-то, дешевая, многие петербуржцы которые бывают в Ташкенте покупают продукцию, привозят, она высокого качества", - отметил губернатор.
Стороны могут создавать совместные предприятия. В целом, необходимо выйти на новый уровень отношений в сфере промышленности, подчеркнул Александр Беглов.
"Обсудили потенциал партнерства. Мы привезли большой пакет предложений по торгово-экономическому сотрудничеству. Есть интересные совместные проекты по сохранению окружающей среды", - отметил он.
В целом, сотрудничество Санкт-Петербурга с Узбекистаном активно развивается. По словам Александра Беглова, в первом полугодии этого года объем торговли с Узбекистаном вырос на 9,5% по сравнению с таким же периодом 2021 года и составил $185,8 млн.
"Увеличился импорт из Узбекистана в Санкт-Петербург. Это хорошая тенденция, мы этому рады. Фруктов овощей другой продукции мы закупили за полгода на 75% больше, чем в прошлом году", - отметил он.
Отношения с Узбекистаном имеют особое значение для властей Санкт-Петербурга, подчеркнул Александр Беглов. У Узбекистана и России общая героическая история, отметил он. Гости из Санкт-Петербурга побывали в Парке Победы и заложили капсулу в основание памятника "Ленинградский монумент", который возведут в благодарность узбекистанскому народу, принявшему эвакуированных жителей блокадного Ленинграда.
Узбекистан и Санкт-Петербург будут укреплять сотрудничество в сфере медицины. В петербургском институте имени Березина уже провели бесплатную лучевую терапию для ребенка из Навои, сообщил Александр Беглов.