https://uz.sputniknews.ru/20221107/v-sankt-peterburge-mogut-otkryt-tashkentskiy-torgovyy-dom-29785821.html

В Санкт-Петербурге могут открыть ташкентский торговый дом

В Санкт-Петербурге могут открыть ташкентский торговый дом

Александр Беглов высоко оценил качество узбекистанских изделий из хлопка

2022-11-07T19:33+0500

2022-11-07T19:33+0500

2022-11-07T19:33+0500

общество

санкт-петербург

ташкент

клуб губернаторов

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ТАШКЕНТ, 7 ноя – Sputnik. Власти Санкт-Петербурга и Ташкента прорабатывают возможность поставки узбекистанской текстильной продукции в Россию. Об этом заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в ходе визита в Ташкент, сообщает корреспонеднт Sputnik.Стороны могут создавать совместные предприятия. В целом, необходимо выйти на новый уровень отношений в сфере промышленности, подчеркнул Александр Беглов.В целом, сотрудничество Санкт-Петербурга с Узбекистаном активно развивается. По словам Александра Беглова, в первом полугодии этого года объем торговли с Узбекистаном вырос на 9,5% по сравнению с таким же периодом 2021 года и составил $185,8 млн.Отношения с Узбекистаном имеют особое значение для властей Санкт-Петербурга, подчеркнул Александр Беглов. У Узбекистана и России общая героическая история, отметил он. Гости из Санкт-Петербурга побывали в Парке Победы и заложили капсулу в основание памятника "Ленинградский монумент", который возведут в благодарность узбекистанскому народу, принявшему эвакуированных жителей блокадного Ленинграда.Узбекистан и Санкт-Петербург будут укреплять сотрудничество в сфере медицины. В петербургском институте имени Березина уже провели бесплатную лучевую терапию для ребенка из Навои, сообщил Александр Беглов.Читайте также: Представители Ташкента и Санкт-Петербурга подписали ряд документов – подробности

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