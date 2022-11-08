https://uz.sputniknews.ru/20221108/torgovlya-promyshlennost-sport-sankt-peterburg-rasshiryaet-sotrudnichestvo-s-uzbekistanom-29813727.html
Торговля, промышленность, спорт: Санкт-Петербург расширяет сотрудничество с Узбекистаном
Торговля, промышленность, спорт: Санкт-Петербург расширяет сотрудничество с Узбекистаном
В рамках официального визита в Ташкент губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов встретился с министрами инвестиций и спорта.
2022-11-08T19:03+0500
2022-11-08T19:03+0500
2022-11-08T19:16+0500
общество
санкт-петербург
узбекистан
жамшид ходжаев
адхам икрамов
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ТАШКЕНТ, 8 ноя – Sputnik. В рамках официального визита в Узбекистан губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов встретился с министром инвестиций и внешней торговли Узбекистана Жамшидом Ходжаевым.Во время встречи стороны обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества, сообщает пресс-служба петербургского градоначальника.В частности, петербургские предприятия могут поставлять в Узбекистан продукцию медико-фармацевтического кластера, мебели и других товаров, а закупать больше качественной сельхозпродукции.Для этого власти прорабатывают возможность создания в Петербурге оптово-распределительных центров, ориентированных на продукцию из Узбекистана.Обсудили чиновники также сотрудничество в области трудовой миграции. В северной столице России действует Координационный совет, в состав которого входят Ассоциация содействия международной трудовой миграции и пять миграционных центров в разных районах города, которые занимаются адаптацией трудовых мигрантов. Санкт-Петербург уже сотрудничает в этой сфере с Самаркандом и готов распространить этот опыт на Ташкент, Бухару, Ургенч, Фергану и Наманган.Александр Беглов также встретился с министром развития спорта Узбекистана Адхамом Икрамовым."Мы усиливаем взаимодействие в спорте высших достижений. В 2021-2022 годах спортсмены Санкт‑Петербурга принимали участие в соревнованиях и тренировочных сборах, организованных в Узбекистане", - отметил Александр Беглов.Так, узбекистанские каратисты примут участие в Международных соревнованиях "Петербургская осень", которые пройдут 12 ноября в Санкт-Петербурге, а 14-16 ноября проведут семинар в школе олимпийского резерва №1 Невского района.В 2023 году узбекские спортсмены планируют принять участие в ряде соревнований на территории Санкт‑Петербурга. В свою очередь в Узбекистан приедет делегация ведущих спортсменов и представителей исполнительных органов государственной власти Санкт‑Петербурга.Читайте также: В Санкт-Петербурге могут открыть ташкентский торговый дом
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губернатор санкт-петербурга александр беглов визит в узбекистан министр инвестиций и внешней торговли по развитию спорта сотрудничество торговля
губернатор санкт-петербурга александр беглов визит в узбекистан министр инвестиций и внешней торговли по развитию спорта сотрудничество торговля
Торговля, промышленность, спорт: Санкт-Петербург расширяет сотрудничество с Узбекистаном
19:03 08.11.2022 (обновлено: 19:16 08.11.2022)
В рамках официального визита в Ташкент губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов встретился с министрами инвестиций и спорта.
ТАШКЕНТ, 8 ноя – Sputnik. В рамках официального визита в Узбекистан губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов встретился с министром инвестиций и внешней торговли Узбекистана Жамшидом Ходжаевым.
Во время встречи стороны обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества, сообщает
пресс-служба петербургского градоначальника.
"Представители делового сообщества, предприятий и организаций Северной столицы заинтересованы в расширении и укреплении двухсторонних связей, реализации совместных проектов в строительной отрасли и развитии транспортной инфраструктуры", - отметил Александр Беглов.
В частности, петербургские предприятия могут поставлять в Узбекистан продукцию медико-фармацевтического кластера, мебели и других товаров, а закупать больше качественной сельхозпродукции.
Для этого власти прорабатывают возможность создания в Петербурге оптово-распределительных центров, ориентированных на продукцию из Узбекистана.
Обсудили чиновники также сотрудничество в области трудовой миграции. В северной столице России действует Координационный совет, в состав которого входят Ассоциация содействия международной трудовой миграции и пять миграционных центров в разных районах города, которые занимаются адаптацией трудовых мигрантов. Санкт-Петербург уже сотрудничает в этой сфере с Самаркандом и готов распространить этот опыт на Ташкент, Бухару, Ургенч, Фергану и Наманган.
Александр Беглов также встретился с министром развития спорта Узбекистана Адхамом Икрамовым.
"Мы усиливаем взаимодействие в спорте высших достижений. В 2021-2022 годах спортсмены Санкт‑Петербурга принимали участие в соревнованиях и тренировочных сборах, организованных в Узбекистане", - отметил Александр Беглов.
Так, узбекистанские каратисты примут участие в Международных соревнованиях "Петербургская осень", которые пройдут 12 ноября в Санкт-Петербурге, а 14-16 ноября проведут семинар в школе олимпийского резерва №1 Невского района.
В 2023 году узбекские спортсмены планируют принять участие в ряде соревнований на территории Санкт‑Петербурга. В свою очередь в Узбекистан приедет делегация ведущих спортсменов и представителей исполнительных органов государственной власти Санкт‑Петербурга.