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Владимир Норов принял нового посла Казахстана
Владимир Норов принял нового посла Казахстана
Недавно назначенный посол Казахстана Бейбут Атамкулов вручил министру верительные грамоты и обсудил с ним вопросы дальнейшего укрепления узбекско-казахских отношений.
2022-11-09T12:21+0500
2022-11-09T12:21+0500
политика
узбекистан
казахстан
владимир норов
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ТАШКЕНТ, 9 ноя – Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Владимир Норов принял вновь назначенного Чрезвычайного и полномочного посла Казахстана Бейбута Атамкулова.Новый посол вручил министру копии верительных грамот, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Узбекистана.Затем стороны обсудили вопросы укрепления узбекско-казахстанских отношений. В частности, дипломаты обсудили подготовку к запланированным визитам и совместным мероприятиям, а также участие казахстанской делегации в саммите Организации тюркских государств в Самарканде.Читайте также: Мирзиёев встретился с делегацией Санкт-Петербурга – подробности
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узбекистан казахстан владимир норов бейбут атамкулов посол вручение верительных грамот
узбекистан казахстан владимир норов бейбут атамкулов посол вручение верительных грамот

Владимир Норов принял нового посла Казахстана

12:21 09.11.2022
© МИД УзбекистанаВладимир Норов принял нового посла Казахстана Бейбута Атамкулова
Владимир Норов принял нового посла Казахстана Бейбута Атамкулова - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.11.2022
© МИД Узбекистана
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Недавно назначенный посол Казахстана Бейбут Атамкулов вручил министру верительные грамоты и обсудил с ним вопросы дальнейшего укрепления узбекско-казахских отношений.
ТАШКЕНТ, 9 ноя – Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Владимир Норов принял вновь назначенного Чрезвычайного и полномочного посла Казахстана Бейбута Атамкулова.
Новый посол вручил министру копии верительных грамот, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Узбекистана.
Затем стороны обсудили вопросы укрепления узбекско-казахстанских отношений. В частности, дипломаты обсудили подготовку к запланированным визитам и совместным мероприятиям, а также участие казахстанской делегации в саммите Организации тюркских государств в Самарканде.
Читайте также: Мирзиёев встретился с делегацией Санкт-Петербурга – подробности
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