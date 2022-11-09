https://uz.sputniknews.ru/20221109/vladimir-norov-prinyal-novogo-posla-kazaxstana-29826548.html
Владимир Норов принял нового посла Казахстана
Владимир Норов принял нового посла Казахстана
Недавно назначенный посол Казахстана Бейбут Атамкулов вручил министру верительные грамоты и обсудил с ним вопросы дальнейшего укрепления узбекско-казахских отношений.
2022-11-09T12:21+0500
2022-11-09T12:21+0500
2022-11-09T12:21+0500
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ТАШКЕНТ, 9 ноя – Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Владимир Норов принял вновь назначенного Чрезвычайного и полномочного посла Казахстана Бейбута Атамкулова.Новый посол вручил министру копии верительных грамот, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Узбекистана.Затем стороны обсудили вопросы укрепления узбекско-казахстанских отношений. В частности, дипломаты обсудили подготовку к запланированным визитам и совместным мероприятиям, а также участие казахстанской делегации в саммите Организации тюркских государств в Самарканде.Читайте также: Мирзиёев встретился с делегацией Санкт-Петербурга – подробности
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узбекистан казахстан владимир норов бейбут атамкулов посол вручение верительных грамот
узбекистан казахстан владимир норов бейбут атамкулов посол вручение верительных грамот
Владимир Норов принял нового посла Казахстана
Недавно назначенный посол Казахстана Бейбут Атамкулов вручил министру верительные грамоты и обсудил с ним вопросы дальнейшего укрепления узбекско-казахских отношений.
ТАШКЕНТ, 9 ноя – Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Владимир Норов принял вновь назначенного Чрезвычайного и полномочного посла Казахстана Бейбута Атамкулова.
Новый посол вручил министру копии верительных грамот, сообщает
пресс-служба Министерства иностранных дел Узбекистана.
Затем стороны обсудили вопросы укрепления узбекско-казахстанских отношений. В частности, дипломаты обсудили подготовку к запланированным визитам и совместным мероприятиям, а также участие казахстанской делегации в саммите Организации тюркских государств в Самарканде.