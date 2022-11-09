https://uz.sputniknews.ru/20221109/vladimir-norov-prinyal-novogo-posla-kazaxstana-29826548.html

Владимир Норов принял нового посла Казахстана

Владимир Норов принял нового посла Казахстана

Недавно назначенный посол Казахстана Бейбут Атамкулов вручил министру верительные грамоты и обсудил с ним вопросы дальнейшего укрепления узбекско-казахских отношений.

2022-11-09T12:21+0500

2022-11-09T12:21+0500

2022-11-09T12:21+0500

политика

узбекистан

казахстан

владимир норов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0b/09/29822403_0:0:1281:721_1920x0_80_0_0_3c5eea09551e96e174be0b8ec37fe559.jpg

ТАШКЕНТ, 9 ноя – Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Владимир Норов принял вновь назначенного Чрезвычайного и полномочного посла Казахстана Бейбута Атамкулова.Новый посол вручил министру копии верительных грамот, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Узбекистана.Затем стороны обсудили вопросы укрепления узбекско-казахстанских отношений. В частности, дипломаты обсудили подготовку к запланированным визитам и совместным мероприятиям, а также участие казахстанской делегации в саммите Организации тюркских государств в Самарканде.Читайте также: Мирзиёев встретился с делегацией Санкт-Петербурга – подробности

узбекистан

казахстан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан казахстан владимир норов бейбут атамкулов посол вручение верительных грамот